Otlukbeli’de çatıları uçuran fırtınada, gencin köpeğiyle ölümden kaçışı kamerada / Ek foto

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA) - HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde 4 şüphelinin evine yapılan baskında 2 Kalaşnikof tüfek, bir miktar uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı...