Otizmli Tuna, ‘gölge antrenörü’ annesiyle başarıya yüzüyor

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Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de yaşayan otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca (19), 2023 yılında dünyanın en uzun maraton yarışlarından biri olan Capri Adası- Napoli arasında yüzmek için hazırlanıyor. Oğluna gölge antrenörlük yaparak onu bir an olsun yalnız bırakmayan Gülnur Tunca (51) “Zırhımı giyerek bir proje yöneticisi gibi bu işe soyundum. Ekip arkadaşlarımı belirledim. Bu dışarıdaki Gülnur kimliğim. Tabii ki evde bir anneyim. Tuna’ya yaşam koçluğu yapıyorum. Tuna da bana yaşam koçluğu yapıyor. Bunun için ona minnettarım” dedi.

Otizmli Tuna’nın 3,5 yaşında kolluksuz havuza atlayıp yüzme denemesi yapmaya çalışması, babası İlkay Tunca (53) ve annesi Gülnur Tunca’nın dikkatini çekti. Su sevgisini uzun bir süre rehabilitasyon ve sosyalleşme amacıyla kullanan Tuna, antrenörü Mert Onaran ile çalışmaya başladıktan hemen sonra 12 yaşında lisanslı özel yüzücü oldu ve başarılar üst üste gelmeye başladı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu havuz yarışlarında bölge ve Türkiye şampiyonlukları kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Tuna, önümüzdeki yıl en uzun maraton yarışlarından biri olan Capri Adası- Napoli arası 36 kilometre yüzecek.

‘ANNE KİMLİĞİMİ EVDE BIRAKMAYA KARAR VERDİM’

İngilizce öğretmeni Gülnur Tunca, oğlunun gölge antrenörü olduğunu, 10 yıl önce mesleğini bırakıp tüm zamanını oğluyla geçirmeye başladığını ifade ederek, “Tuna 3.5 yaşındayken suya atladı ve çok keyif aldığını anladık. Rehabilitasyon ve sosyalleşme amaçlı yüzmeye başladı. Daha sonra lisansı çıkıp yarışlara katılmaya başlayınca bu bizim için yaşam modeli haline geldi. En büyük motivasyon kaynağımız oldu. Tuna denizde yüzmeyi çok seviyor. Madalyaların gelmesi de hepimize gurur verdi. Otizmli bireyleri temsil ediyor olması ailesi olarak bizi mutlu ediyor. Onunla gurur duyuyoruz ve onun mutlu olması çok önemli. Tuna ile bu yola başladığımda anne kimliğimi evde bırakmaya karar verdim. Önce zırhımı giyerek bir proje yöneticisi gibi bu işe soyundum. Ekip arkadaşlarımı belirledim. Bu dışarıdaki Gülnur kimliğim. Tabii ki evde bir anneyim. Tuna’ya yaşam koçluğu yapıyorum. Tuna da bana yaşam koçluğu yapıyor. Bunun için ona minnettarım. Bana da farklı bir dünya açtı. Daha önce spor bu kadar hayatımda yoktu. Şimdi ben de spor vizyonu kazandım. Yeni hedefler koyup başarılar elde ediyoruz. Oğlum uluslararası yarışlarda başvurusu kabul gören büyük yarışlarda ultra maratonlarda yüzebilecek seviyeye geldi” dedi.

KENDİ YAŞ GRUBUNDAKİ YÜZÜCÜLERLE BİRLİKTE KULAÇ ATACAK

Tuna Tunca’nın haftada 6 gün ortalama 5-6 kilometre yüzme antrenmanı ile 2-3 gün kuvvet antrenmanı yaptığını anlatan Gülnur Tunca, oğluna yönergeler vererek ‘gölge antrenör’ olduğunu söyledi. Tuna’nın haziran ayında katılacağı yarış için hazırlandığını dile getiren Tunca, “23 Haziran’da dünyanın en eski maratonlarından biri olan Capri Adası-Napoli arasında, antrenörü Mert Onaran ile birlikte 36 kilometre yüzecek. Heyecanlıyız, daha sonraki yıl için Manş Denizi hedefimiz var, yazışmaları başlattık. Hazirandaki maraton prestijli bir yarış ve Tuna’nın bu yarışlarda bulunması ayrı bir gurur kaynağı. Otizmlileri temsil ediyor olması, farkındalık yaratıyor olması bizim için çok güzel. Tuna farkındalık yaratmak adına yaş grubu akranlarıyla yüzerek başarı elde ediyor. Otizmli ama aynı yaştaki yüzücüler ile beraber yarışıyor” diye konuştu.

2022 yılında Alsancak Nevvar Salih İsgören Turizm Meslek Lisesi’nden kaynaştırma öğrencisi olarak mezun olan Tuna’nın 2018 yılında, ilk açık su yarışı Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı’ndan gümüs madalya ile döndüğünü ve 3 kez İstanbul Boğazı’nı geçtiğini ifade eden Tunca, “Tuna ile birlikte anı yaşıyor, hayal kurmuyorum. Otizmli tanı alması nöro gelişimsel bir farklılık. Yalnızca, toplumun bu çeşitliliğe hoşgörü gösterdiği tanıdığı Tuna’nın benden bağımsız rahat yaşayabileceği bir toplum hayal edebilirim” dedi. (DHA)

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