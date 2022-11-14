Otizmli müzik dehası

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Enes GEYİK- Mehmet Serkan ŞAFAK/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da otizmli lise öğrencisi Çağrıhan Atyıldız (17), milyonda bir görülen ‘mutlak kulak’ yeteneği sayesinde duyduğu her sesi notaya çevirebiliyor. İnsanlarla iletişim kurmakta güçlük çeken Çağrıhan, duygu ve düşüncülerini notalarla dile getiriyor.

Mamak ilçesinde oturan Cihat-Bilge Atyıldız çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Çağrıhan Atyıldız’a 2 yaşında otizm tanısı konuldu. Anne Atyıldız, evde şarkı söylerken, 4 yaşına kadar hiç konuşmayan oğlunun da kendine eşlik ettiğini ve müziğe ilgisi olduğunu fark etti. Bunun üzerine ailesinin girişimleriyle müzik dersleri alan Çağrıhan, gitar, akordiyon, bağlama ve piyona çalmayı öğrendi. Ardından müzik öğretmenleri, Çağrıhan’ın ‘mutlak kulak’ yeteneğine sahip olduğunu ve duyduğu tüm sesleri notaya çevirebildiğini fark etti. Küçük yaşlardan itibaren birçok müzisyenden eğitim alan Çağrıhan, 14 yaşında 100 tam puan alarak birincilikle Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’ne yerleşti. Okulun en başarılı öğrencileri arasında yer alan Çağrıhan Atyıldız, buradaki eğitimi sonrası özel müzik eğitimleri alıyor.

‘MÜZİKLE TANIŞTIKTAN SONRA HAYATA DAHİL OLDU’

Haftanın bir günü müzik eğitmeni Halide Zehra Onat ile çalışan Çağrıhan Atyıldız, burada kendisi gibi otizmli ve ‘mutlak kulak’ olan Buğra Çankır (28) ile birlikte çalışıyor. Performanslarıyla kendilerine hayran bırakan ve zaman zaman konserlerde de sahne alan otizmli müzisyenler, müzikte engel olmadığını gözler önüne seriyor.

Çağrıhan’ın annesi Bilge Atyıldız, oğlunun müzikle ilgilenmesinden çok mutlu olduğunu belirterek, “Toplumumuzda dezavantajlı çocukların nasıl karşılandığını hepimiz biliyoruz. Çağrıhan müzikle tanıştıktan sonra hayata dahil oldu. Toplumda görünmez biriyken müzik sayesinde görünür olduklarını fark ediyorlar. Alkış onu çok motive etti. İfade gücü gelişti, insanlara güveni arttı” dedi.

‘BU ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ’

Müzik eğitmeni Halide Zehra Onat ise otizmli iki müzisyenle nasıl tanıştığını anlatarak, “Müzik Eğitimciler Derneği Genel Kurul Üyesi Meral Mete beni arayarak, ‘Otizmli iki müzisyen çocuğumuz var. Hiçbir koro kabul etmiyor; ancak çocuklarımız çok sesli koroda yer almak istiyor’ dedi. Otizmli bir gencin teyzesi ve işitme engelli bir çocuğun annesi olarak, ben de iki otizmli müzisyen gencimizi şefliğini yaptığım koroya seve seve kabul edebileceğimi söyledim. Otizmli çocukların sorunlarını bilen bir insanım ve her şeyden önce bir anneyim, öğretmenim. Çağrıhan’ın annesiyle görüştüğümüzde telefonda mutluluktan ağladı. O ağladı, ben ağladım. Ben bir müzik eğitimcisiyim, dolayısıyla sevgiyle bu çocukları sarmalayacağız ve hayallerini gerçekleştireceğiz” diye konuştu. (DHA)

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