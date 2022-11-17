Otizmli müzik dehası

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ANKARA’da otizmli lise öğrencisi Çağrıhan Atyıldız (17), milyonda bir görülen ‘mutlak kulak’ yeteneği sayesinde duyduğu her sesi notaya çevirebiliyor. İnsanlarla iletişim kurmakta güçlük çeken Çağrıhan, duygu ve düşüncülerini notalarla dile getiriyor.

Mamak ilçesinde oturan Cihat-Bilge Atyıldız çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Çağrıhan Atyıldız’a 2 yaşında otizm tanısı konuldu. Anne Atyıldız, evde şarkı söylerken, 4 yaşına kadar hiç konuşmayan oğlunun da kendine eşlik ettiğini ve müziğe ilgisi olduğunu fark etti. Bunun üzerine ailesinin girişimleriyle müzik dersleri alan Çağrıhan, gitar, akordiyon, bağlama ve piyona çalmayı öğrendi. Ardından müzik öğretmenleri, Çağrıhan’ın ‘mutlak kulak’ yeteneğine sahip olduğunu ve duyduğu tüm sesleri notaya çevirebildiğini fark etti. Küçük yaşlardan itibaren birçok müzisyenden eğitim alan Çağrıhan, 14 yaşında 100 tam puan alarak birincilikle Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’ne yerleşti. Okulun en başarılı öğrencileri arasında yer alan Çağrıhan Atyıldız, buradaki eğitimi sonrası özel müzik eğitimleri alıyor.

Haftanın bir günü müzik eğitmeni Halide Zehra Onat ile çalışan Çağrıhan Atyıldız, burada kendisi gibi otizmli ve ‘mutlak kulak’ olan Buğra Çankır (28) ile birlikte çalışıyor. Performanslarıyla kendilerine hayran bırakan ve zaman zaman konserlerde de sahne alan otizmli müzisyenler, müzikte engel olmadığını gözler önüne seriyor. Çağrıhan’ın annesi Bilge Atyıldız, oğlunun müzikle ilgilenmesinden çok mutlu olduğunu belirterek, “Toplumumuzda dezavantajlı çocukların nasıl karşılandığını hepimiz biliyoruz. Çağrıhan müzikle tanıştıktan sonra hayata dahil oldu.