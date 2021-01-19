Otizmli çocuğu döven kargo görevlisinin serbest bırakılmasına itiraz 

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde atipik otizmli Kuzey Kaan Saka’yı (10), cep telefonuyla fotoğrafını çektiği gerekçesiyle döven kargo görevlisi K.T.’nin serbest bırakılmasına itiraz edildi. Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği (ÇOCUKÇA) Derneği Başkanı avukat Buğra Kağan Oğuz, “Bu çocuğu darp etmek aklımızın almadığı bir olay. Kaldı ki çocuğumuz otizmli. Cumhuriyet Başsavcılığımıza K.T.’nin tutuklanmaması ile ilgili bir itiraz dilekçesi sunduk. Bu konuda adli makamlarımıza güveniyoruz” dedi.

Serik’e bağlı Merkez Mahallesi’nde oturan zabıta memuru Hakan Saka ve Saniye Saka’nın doğuştan atipik otizmli oğlu Kuzey Kaan, 13 Ocak saat 17.00 sıralarında evlerinin önünde oynadığı sırada elinde bulunan cep telefonu ile karşı apartmana kargo götüren özel bir şirkete bağlı kargo görevlisi K.T.’nin fotoğrafını çekti. İddiaya göre duruma sinirlenen kargo görevlisi K.T., Kuzey Kaan’ı itekleyip, apartman boşluğunda tokat attı. Olayı duyan komşular çocuğun yardımına koşarak, kurtardı. Tepkiler üzerine kargo görevlisi bölgeden hızla uzaklaştı. Sesleri duyup evden çıkan Saniye Saka, oğlunun yanına geldi. Durumu haber alan baba Hakan Saka da eve geldi. Binanın güvenlik kamerasını inceleyen Hakan Saka, oğlunu darbeden kargo görevlisi K.T. hakkında polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kargo görevlisi K.T., ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

‘BU ÇOCUĞU DARP ETMEK AKLIMIZIN ALMADIĞI BİR OLAY’

ÇOCUKÇA Derneği Başkanı avukat Buğra Kağan Oğuz, kargo görevlisi K.T.’nin serbest bırakılmasına dernek ve avukat olarak itiraz ettiklerini söyledi. Yaşanan darp olayını herkesin bildiğini ve videosunu izlediğini belirten avukat Oğuz, “Burada çocuğumuzun otizmli olmasını bir kenara bırakalım bir çocuktan bahsediyoruz. Bir çocuğa otizmli olmasını boş verin hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gerekir. Çocuk sizin fotoğrafınızı çekiyor olabilir. Videonuzu çekiyor olabilir. Özel bir iş yapmıyorsunuz. Kargo getirmişsiniz, kargoyu bırakıp gideceksiniz. Bu çocuğu darp etmek aklımızın almadığı bir olay. Kaldı ki çocuğumuz otizmli. Bununla ilgili olarak bu çocuğumuz yıllardır tedavi görüyor. Bu tedavilerin hepsi boşa gitti. Bu tür çocukların topluma kazandırılması için annesi, babası, öğretmenleri elinden gelenin fazlasını yapıyor. Fakat her şey başa sardı. Çocuğun darp olayı ile ilgili gerçekten ciddi anlamda psikolojisi bozuldu” dedi.

‘UMARIM Kİ BÖYLE BİR OLAY TEKRARLANMAZ’

ÇOCUKÇA Derneği olarak Kuzey Kaan Saka’nın psikolojik tedavisi ve davasını üstlendiklerini aktaran Buğra Kağan Oğuz, “Cumhuriyet Başsavcılığımıza K.T.’nin tutuklanmaması ile ilgili bir itiraz dilekçesi sunduk. Bu konuda adli makamlarımıza güveniyoruz. Ellerinden geleni yapacaklardır eminiz. Umarım ki toplumda böyle bir olay tekrarlanmaz. Bu herkese ders olur. Çocuğun otizmli olmasını bir kenara bırakalım. Bir çocuğa hiçbir şekil ve ortamda müdahale edilmemeli, onun çocuk olduğunun farkına varmalıyız. Bu olayın tüm toplumumuza ders olmasını diliyor herkesi bu konuda sağduyulu olmaya davet ediyorum. Umarım adalet yerini bulacaktır” diye konuştu.

‘TEDAVİSİ BELKİ 2- 3 YIL SÜRECEK’

Kargo şirketinin dağıtım elemanı K.T’nin aynı gün işine son verdiğini de aktaran ÇOCUKÇA Derneği Başkanı avukat Oğuz, şöyle dedi:

“Bizim özellikle üzerinde durmak istediğimiz konu bu şahsın daha önceden 2017 yılından yakın zamandan yaralamadan sabıkası var. Yine darp ve yaralamadan dolayı şikayetten vazgeçildiği için düşme verilmiş bir olayı var. Bizim tespit ettiğimiz bu şahıs 2 tane yaralama olayına karışmış. Böyle bir şahsı nasıl olur da böyle bir kurumsal bir kurumda işe alındığını merak ediyorum. Firmanın yetkililerinden de bu konuda açıklama bekliyorum. Olayın olduğu gün aynı anda işten çıkarabilirsiniz ama kargo görevlisi herkesin bildiği gibi evimizin, işimizin kapısına kadar geliyor. Yaralamadan sabıkası olan bir adamın nasıl işe girdiği ve işe alındığı bizde merak konusu. Kargo şirketi aileyle irtibata geçmiş. Manevi olarak ailenin yanlarında olduklarını belirtmişler fakat böyle bir üzücü olay yaşandıktan sonra bu çocuğun tedavisi belki 2- 3 yıl sürecek. Özel bir çocuk. İstediği kadar yanlarında olsunlar. Tedbiri baştan almak gerekiyor. ‘Sabıkalı insanlar çalıştırılmasın’ demiyoruz ama insanlarla sürekli iç içe olan işlerde biraz daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.”

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