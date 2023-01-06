Otizmli bir çocuğun dostluk dolu hikayesi:”ARKADAŞIMLA BİR GÜN”

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Otizmli çocukların arkadaşlarının otizmi anlamasına yardımcı olmak amacı ile eğitimci yazar Gökhan Dumanlı tarafından kaleme alınan ve Tohum Otizm Vakfı iş birliğinde yayımlanan ‘’Arkadaşımla Bir Gün’’ kitabı, otizmli Efe ve arkadaşı Burak’ın hikayesi ile tüm çocukların otizm ile ilgili fikir sahibi olmasını sağlayacak.

Tohum Otizm Vakfı iş birliğinde eğitimci yazar Gökhan Dumanlı’nın kaleme aldığı “Arkadaşımla Bir Gün” hikaye ve etkinlik kitabı otizmli çocukların arkadaşlarının otizmi anlamasına yardımcı oluyor. Sadece çocukların değil öğretmenlerin de sınıflarında öğrencilerinin otizmi daha kolay anlaması için faydalanabilecekleri kitabın içeriğinde uygulamalı etkinlikler de bulunuyor.

Otizmli Efe ve arkadaşı Burak’ın samimi dostluğunu ele alan ‘’Arkadaşımla Bir Gün’’ kitabı, her adımda otizmli bir çocuğun nelerden hoşlandığını, nelere ilgi duyduğunu ve nelerden rahatsız olabileceğini yalın bir anlatım ile okuyucu ile buluşturuyor. Kitapta, okuyanların doğayı ve doğanın güzelliklerini keşfederken kendilerindeki benzerlikleri, farklılıkları da fark edebileceği ve tıpkı doğadaki renkler gibi herkesin bu hayatta farklı birer renk olduğu en iyi şekilde anlatılıyor. ‘’Arkadaşımla Bir Gün’’ kitabının otizmlilerin fark edilmesi ve toplumsal kabulü için iyi bir araç olduğunu ifade eden Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Özgül Gürel, sözlerine şöyle devam etti:‘’Sevgili Gökhan Dumanlı’nın kaleme aldığı bu dostluk dolu hikâyeye Tohum Otizm Vakfı olarak dokunmuş olmak bizler için mutluluk verici. Özellikle okul çağındaki çocukların, kaynaştırma öğrencisi otizmli arkadaşlarını daha yakından tanımaları, öğretmenlerin ve ailelerin otizmli bir çocukla nasıl iletişim kurması gerektiği ile ilgili işlevsel bir kaynak nitelediğinde. Otizmlileri daha yakından anlatan ve onların dünyasına ışık tutan bu tür yayımların önümüzdeki dönemde sayısının artmasını ve daha fazla kişiye ulaşarak farkındalık yaratmasını ümit ediyoruz.’’

Otizmin Tek Çaresi Yoğun Eğitim

Günümüzde bilinen tek çaresi; erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitim olan otizm, erken tanı ve doğru bir eğitim yaklaşımı ile kontrol altına alınabiliyor. Yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık %50’sinde otizmin belirtileri ile ilgili büyük ilerleme kaydediliyor. Öyle ki bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabiliyor. Otizmde erken dönemde (12 ay civarı) tanı koyabilmek ve çocukların haftada en az 30 saati bulan yoğun bir eğitim almalarını sağlamak hayati önem taşıyor.

Özellikle tanı aldıktan sonra 5 yaşa kadar sunulan bu yoğun eğitim çok daha önemli bir hal alıyor.