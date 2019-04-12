Otellerde ‘Turuncu Bayrak’ uygulaması

Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Platformu Kurucusu Ali Akgün, 2019 yılında 250 otel ile ‘Turuncu Bayrak’ uygulamasını yapmayı planladıklarını belirterek, 5 yıl içinde turizm bölgelerindeki otellerde gıda israfını yüzde 70 önlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Kızıyla tatil yaparken yiyecek israfına yeterince duyarlı olmadığını düşünen ve otellerde çok fazla gıda israfı yapıldığını gözlemleyen Ali Akgün, Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Platformu’nu kurarak israfı önlemek amacıyla bir proje geliştirdi. Platformun hazırladığı proje turizm bölgelerindeki oteller ile başlasa da okullar ve büyükşehirlerdeki restoranlarda da yaygınlaştırılması planlanıyor. Gıda israfı ile ilgili Türkiye’deki ve dünyadaki rakamlar ise oldukça çarpıcı. Ali Akgün’ün aktardığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nden alınan bilgilere göre israf oranları Türkiye’de ve dünyada şöyle:

– Dünyada 1,3 milyon ton gıda çöpe gidiyor



– 821 milyon insan açlık sınırında yaşıyor



– Türkiye’de 18 milyon ton sebze ve meyve çöpe atılıyor



– Gıda israfı 214 milyar lira



– Yine Türkiye’de 4,9 milyon adet ekmek çöpe atılıyor



BAKANLIKLAR İLE ORTAK ÇALIŞMA

Akgün, israf ile ilgili verilerden yola çıkarak yapılanları da anlattı ve şunları söyledi:



“Bu veriler her gün sosyal medyada olsun, televizyonlarda olsun önümüze düşüyor. Biz de buradan yola çıkarak bu platformu oluşturduk. Bu çerçevede sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla işbirlikleri yaptık. Bunların arasında Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Otelciler Federasyonu, Aşçılar Konfederasyonu, TURSAB, Turist Rehberler Birliği ve sayamadığım daha birçok kuruluş ile işbirliği içindeyiz.”

MAVİ BAYRAK GİBİ TURUNCU BAYRAK UYGULAMASI

2018 yılında tek bir otel üzerinde yapılan uygulamanın dikkat çekmesi üzerine uygulamayı genişlettiklerini belirten Akgün sözlerine şöyle devam etti:

“Biz otellerde israfa dikkat çekmek için ‘Turuncu Bayrak’ uygulaması geliştirdik. Denizlerdeki Mavi Bayrak gibi ancak Turuncu Bayrak resmi bir bayrak değil ve gönüllülük esasına dayanıyor. Bu kapsamda 2019 yılında 250 otel ile Turuncu Bayrak uygulamasını yapmayı planlıyoruz. Buradaki hedefimiz de 3 yıl içerisinde oteldeki gıda israfını yüzde 30, 5 yıl içinde de gıda israfını yüzde 70 azaltmayı hedefliyoruz.”

OTELLERDE KÜÇÜK TABAK SEÇENEĞİ

Ali Akgün, otellerde israfı önlemek için daha küçük tabak seçeneği sunulduğunu, israfi önlemeye çalışan bilinçlendirici afişler asıldığını ve personellere eğitimler verdiklerini söyledi. Akgün ayrıca konaklama yapan ailelerin çocuklarına da otellerde animatörler aracılığıyla minik eğitimler vererek, israf dedektifi oyunuyla israf etmeyenleri tebrik ettiklerini belirtti.



Akgün ‘Gıda Dostu Mahalle’ konseptli bir çalışma yaptıklarını da belirterek şunları söyledi: “Gıda dostu mahalle çalışmamız var. Apartman sakinlerinden, bölgedeki restoranlara, eğitim kurumlarına kadar her birine görsel uygulamalar vereceğiz. Oradaki lokantalara belli kriterler getiriyoruz. Bir gıda dostu mahalleye girdiğinizde, gıda dostu lokantada israf yapmadığınız zaman ücretsiz çay, kahve gibi ikramlar seçebileceksiniz.”