Türkiye 2020 yılına yeni ekonomik sıkıntılarla giriyor. Kimi temel ürünlere toplamda yüzde 50- 60 dolaylarında zamlar yapıldı. Şimdi de 53 maddelik yasa teklifi TBMM’de yasalaştı. Bu yasa ile; Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi ve Konaklama Vergisi ‘’ gibi 3 yeni vergi geliyor.

Gelir vergisi oranları ve beyan zorunlukları, mükelleflerin giderlerinin vergiden düşürülmesine kısıtlama da geliyor. Birde Aralık ayı içinde Cumhurbaşkanlığı karar ve kararnameleri ile bütün vergiler en az yüzde 22.58 oranında artırılacak. Bu yazımda; otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi tesislerde konaklayanların ödeyecekleri Konaklama Vergisini değerlendireceğim.

YASANIN GETİRİLME AMACI

Turizm; alanında gelişmiş ülkeler konaklama veya turistik amaçlı hizmet verdikleri kişilerden benzer bir vergiyi çeşitli adlar altında almaktadırlar. Bu vergiler genel olarak yerel yönetimlerin katlandığı kamusal maliyetlerin karşılığı olarak alınmaktadır.

Konaklama tesislerinin verdiği hizmetler üzerinden turizm vergisi, turist konaklama vergisi, ziyaretçi vergisi, şehir vergisi, konaklama vergisi gibi adlar altında, konaklanan gece sayısı üzerinden maktu veya verilen hizmet bedeli üzerinden oransal olarak vergi alınmaktadır.

Bazı ülkelerde/şehirlerde bu vergi sadece yabancı turistlerden, bazı ülkelerde ise hem yabancı turistlerden hem de ülke içinde seyahat eden yurtiçi yerleşiklerden alınmaktadır.

Bu amaçla, ülkemizde de bu alanı vergilendirmeye yönelik olarak, farklı ülke uygulamaları da dikkate alınmak suretiyle, yasal düzenleme yapılmaktadır.

Genel olarak yerel kuruluşlar tarafından yani belediyeler tarafından alınan bu vergi AKP iktidarı tarafından genel bütçe geliri olarak alınmaktadır.

VERGİNİN MÜKELLEFİ, VERGİLENDİRME DÖNEMİ VE BEYANI

Konaklama Vergisi’nin mükellefi; otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesisleridir. Konaklama vergisi tarifede belirtilen miktarlarda gecelik olarak kişi başına tesisten yararlananlardan alınır.

Vergi konaklama tesislerince düzenlenen faturalarda ayrıca gösterilir. Bu vergi katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.

Vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemi olup, her bir vergilendirme dönemine ait vergi, izleyen ayın 26’ncı (yirmi altıncı) günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Konaklama vergisi beyana tabi bir vergidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı beyannamenin şeklini, içeriğini ve eklerini ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir.”

MUAFİYET VE İSTİSNALAR

Konaklama Vergisi de diğer vergilerde olduğu gibi bazı muafiyet ve istisnalar bulunmaktadır. Buna göre;

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup bunlar tarafından işletilen misafirhane ve eğitim tesislerinde verilen hizmetler,

Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler,

Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.

Konaklama Vergisinden istisnadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konaklama vergisi beyannamesinin şekli, içeriği ve ekleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

VERGİNİN TARİFESİ

AKP Milletvekilleri tarafından sunulan Yasa Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonundan görüşülerek kabul edildi. Komisyonda değiştirilmeden önceki teklifte; ‘’ücreti, yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri, havuz, plaj, termal ve benzeri alanların kullanımı hizmetleri gibi diğer tüm hizmetlerinin toplamı üzerinden %2 oranında konaklama vergisi alınması’’ şeklindeydi.

Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi sırasında verginin oransal yerine tesisin türü ve niteliği esas alınarak kişi başı sabit (maktu) uygulanması şeklinde yeniden düzenlenmişti.

TBMM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında AKP milletvekillerinin önergesi ile konaklama vergisi oranı yüzde 2 olarak değiştirildi.

12 yaşın altındaki çocuklar için ise konaklama vergisi hesaplanmayacaktır.

Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkili olacak.

Sonuç olarak böyle bir verginin getirilmesi kuşkusuz ki yararlıdır. Ancak bu vergiyi merkezi yönetim yani hükümet yerine yerel yönetimler almalıdır. Anlaşılacağı üzere; yerel yönetimleri kaybeden iktidar hizmeti belediyelere gördürürken, vergiyi ise kendisi almak istiyor.