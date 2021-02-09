Otel odasında üzerine benzin döküp, kendisini yaktı

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- ANKARA’dan iş görüşmesi için Aksaray’a gelen Kamuran Y., kaldığı otel odasında üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi. Alevler, kısa sürede önce yatağa ardından odaya sıçradı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Kamuran Y., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Zincirli Mahallesi Bankalar Caddesi’ndeki 6 katlı otelin 5 katındaki 504 numaralı odada meydana geldi. İş görüşmesi için Ankara’dan kente geldiği öne sürülen Kamuran Y., kaldığı otel odasında iddiaya göre, bilinmeyen nedenle çantasındaki pet şişede bulunan benzini üzerine döküp, kendisini yaktı. Vücudu bir anda alev alan Kamuran Y., kendisini yatağa attı. Önce yatağın ardından odanın alev alması ile yükselen dumanı fark eden resepsiyon görevlisi, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Odadan alevler yükselirken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. İtfaiyenin çalışması ile kurtarılan Kamuran Y., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Kamuran Y., buradaki tedavisinin ardından Ankara’daki hastaneye sevk edildi. Odadaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

​FOTOĞRAFLI