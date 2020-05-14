Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Covid-19 pandemisinin yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri değişen sınavların yeni başvuru tarihlerini belirledi.

ÖSYM, 2020 sınav takvimini güncelleyerek internet adresinde yayımladı. Başkanlıktan yapılan açıklamada başvuru tarihleri ile ilgili “Başkanlığımızca, koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM sınav takvimi ile kamuoyuna duyurulan; ancak Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM sınav takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yayımlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.