Bu Ramazan’ı Karantina günlerinde olmamıza rağmen 3 mutluluğu birden yaşayarak karşıladık: 23 Nisan Milli Meclisin Açılışının 100. Yılı, Kutsal Cuma ve Mübarek Ramazan.



Osmanlı’dan Cumhuriyete devlet ve din ilişkisini çok genel hatlarıyla değerlendirdiğimizde şunları görmekteyiz.

Osmanlı Devleti kimilerine göre teokratik bir devletti. Osmanlı padişahları halife-i rûy-ı zemîn idiler. Ama ülkede Hıristiyan da, Yahudi de, hatta Şemsîsi de, Yezidîsi de yüzlerce yıl yaşadı ve bugüne kadar varlıklarını devam ettirdiler.



Osmanlı 3’lü millet sistemi içerisinde Hıristiyanlar ve Museviler “ehl-i kitap” statüsünde cizye ödeyerek varlıklarını devam ettirdi. Ehl-i kitap sayılmayan Şemsîler, Nasturîler gibi gruplar da çoğu zaman Hıristiyan topluluğuna dahil edilerek yaşamalarına göz yumuldu. Müslümanlara şarap içmek yasaktı. Hıristiyanlar meyhanelerine gittiler ve şaraplarını içtiler. Müslümanlar da meyhanelerin yanındaki bozacılara gittiler.

Bozacılar da özel müşterilerine özel bozalar ikram ettiler. Hatta biliyoruz ki çoğu zaman “bozacının şahidi de meyhaneci” oldu.

Ama Ramazan geldiğinde büyük camilerde mahyalar asıldı: “Hoş geldin ey şehr-i Ramazan”.. Ramazanın değişmez bir parçası olarak teravih namazları topluca kılındı. Zekatlar dağıtıldı, fitreler verildi, fakirler sevindirildi. Ramazanlar dolu dolu yaşandı.



Ama insanların çoğu çocuklarını camiye göndermek yerine bir sanat dalına çırak olarak verip para kazanmayı tercih ettiler. II. Mahmut, üç kuruş kazanacaklar diye çocuklarınızı cahil bırakmayın diye fermanlar yayınladı ise sonuç pek değişmedi. Çocukların terbiyesi de ustalarının bilgisine ve vicdanına havale edilmiş oldu.

İmparatorluktan Cumhuriyete geçerken pek çok şey değiştiği gibi devlet-din perspektivinde de önemli değişiklikler oldu. 1922’de padişahlık kaldırıldı ama halifelik kolu-kanadı budanmış olarak 1924’e kadar varlığını sürdürebildi.



Genç Cumhuriyetin en büyük endişesi padişahlığın ve halifeliğin yeniden getirilmesi tehlikesi idi. İlk zamanlarda gerçekçi bir zemine oturan bu endişe, 1940’lardan sonra politik malzeme olarak kullanıldı. İstanbul Darülfünun’unda 1933 yılında “reform” yapılması yetmedi. 1934 yılında modern Darülfünun’a yakışmayan! İlahiyat Fakültesi kapatıldı. Aslında kapatılmamıştı ama öğrenci müracaat etmediği için kendiliğinden kapanmıştı.



En ufak bir halk kıpırdanışı “gericiliğin canlandırılması çabası” olarak değerlendirildi. Hatta bazen daha da ileri gidilerek “laik devleti yıkmak girişimi” olarak değerlendirildi ve cezalandırıldı. 1968 yılında Osmaniye’de “Kur’an-ı kerimi yakanlar” küçük bir gösteri ile protesto edilmişti. Çatışma yoktu, ölen, yaralanan yoktu. Ertesi gün gazetelerde Rahmetli İnönü’nün demecini okuduk: “ Bu laik cumhuriyeti yıkma teşebbüsüdür” şeklinde yorum yapmıştı.



1946 seçimleri Türk demokrasi tarihinin en çok konuşulan, en çok kalıcı etki yapan seçimleridir. “Açık oy, gizli tasnif” ile yapılan son seçim olarak tarihte yerini almıştır. Bu seçimlerin sonucunda 2 şey yapıldı. 1. İktidara oy kaybettirdiği ortaya çıkan Köy Enstitüleri bizzat İnönü tarafından budandı. 2. Halkın artan tepkisini azaltmak için 1934 yılında kapanan/kapatılan İlahiyat Fakültesi’nin yerine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi açıldı.



Yeni açılan İlahiyat Fakültesi’nin programı İslam İlahiyat Fakültesi olmaktan daha çok felsefe-mantık-sosyoloji fakültesi gibi idi. Ama yine de adının İlahiyat Fakültesi olması yetiyordu. Ancak bu teşebbüs de korkulan sonu önleyemedi ve 1950 seçimlerinde Demokrat Parti “Artık Yeter” sloganı ile -şeklen de olsa- iktidar makamına geçti.



Demokrat Parti’nin yönetici kadroları başta Cumhurbaşkanı Bayar olmak üzere hepsi CHP okulundan yetişmişlerdi. Ama yine de bir sivil’in Atatürk’ün makamına oturması bazılarının kolay kolay hazm edemeyeceği birşeydi. Demokrat Parti’nin sağlam bir parti programı ve yetişmiş bir siyasi ve bürokratik tabanı yoktu. Sayı olarak TMMM’nde çoğunluk sağlamıştı ama bu iktidarı gerçek anlamda kullanabilmesi için yeterli değildi.



Hemen iktidar aleyhine “gericiliğin odak noktası olmak” suçlaması planlı, programlı bir şekilde işletilmeye başlanıldı. Ankara’da Ticanîler, Pilavcılar faaaliyete geçirildi. Atatürk büstlerine saldırılar başladı. Demokratlar ne olduğunu bile anlayamadan, halk arasında “Atatürk’ü Koruma Kanunu” diye bilinen kanunu çıkarmak zorunda kaldılar. 1960 ihtilaline giden yolun taşları nakış nakış işlenerek yerine konuldu.