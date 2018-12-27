Osmanlı’da Yaşamak, Alpaslan Demir’in son çıkan kitabının adı. Kitabın adı gibi içeriği de ilginç. Bir defa sıradan bir tarih kitabı değil. Halkın seveceği, ilgi duyacağı günlük hayattan ilginç olaylar bir hikâye havasında anlatılmış.



Alpaslan Demir, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü’nün “çiçeği burnunda” genç profesörlerinden. Benim de DTCF’den çok değerli bir öğrencim ve yeni meslektaşım, kardeşim. Demir, oldukça velûd (üretken) bir tarihçi. Yıllardan beri özellikle “kayıp köyler” konusunda bir proje kapsamında ekip çalışması sürdürüyordu. Kayıp köylerin izini sürerken o dönemde yaşayan cemaatler inceleme alanı kapsamına girdi. Sonra tarihçiler için önemli bir kaynak olan Kadı Sicilleri (Şer’iye Sicilleri) taranmaya başlanıldı. İşte bu son kitap daha çok bu kaynaktan beslenerek ortaya çıkmış gibi.



1742 yılında Konya’nın Sarıhasan Mahallesi’nde yaşayan Ahmed’in kapısına katran sürülmesi üzerine Ahmed ve eşi mahallede çok zor durumda kalıyorlar. Ahmed kapısına “katran süren” kişi veya kişilerin bulunması için hakim’e (kadı’ya) başvuruyor. Soruşturma yapılıyor.

Sonuç: Komşu Mehmed Efendi’nin uyuz olan keçisine katran tedavisi uygulaması ve keçinin de gidip Ahmed’in kapısına sürtünmesi bu olayı doğurmuş ve Ahmed Efendi ve ailesi böylece aklanmıştır.

1845 yılında İstanbul’da vefat eden ve Topkapısı’nda Merkezefendi Mezarlığı’nda toprağa verilen Halil Ağa’nın mezartaşı da kitaba aynen girmiş: El-bâkî Merhûm ve mağfûr ilâ rahmeti Rabbihi’l-gafûr. Karı dırıltısından vefat eden Es-seyyid Halil Ağa’nın ruhuna Fatiha. Sene 1260 ( 1844). Haklı veya haksız, ama adam mezar taşına bunları yazdırmış, hem de kendisi bir seyyid (s. 98).

Biz tarihçiler doktora çalışmasında kendimizi bilimsel anlatıma öyle bir şartlandırıyoruz ki sanki bir daha ondan uzaklaşmak imkânsız hale geliyor. Oysa bir tarihçi aynı zamanda bir edebiyatçı, bir şair, bir sosyolog gibi düşünmek ve yazmak zorunda. Anlatırken de bütün okuyucularının tarihçi olmadığı bilmeli ve biraz da halk için yazabilmelidir. İşte Alpaslan Demir, Osmanlı’da Yaşamak kitabında bunu denemiş ve bence oldukça başarılı da olmuştur. Kendisini tebrik ediyor ve Osmanlı’da Yaşamak kitabının uzun ömürlü olmasını diliyorum.