Ölmek… Gerçekten soğuk bir kelime. Hemen insanın aklına buz gibi morg odası geliyor. Ama ölmek de tıpkı doğmak gibi hayatın bir gerçeği. Doğan her canlı, er veya geç muhakkak ölecektir. Bunun içindir ki Kur’an-ı Kerim’de: Her canlı ölümü tadacaktır, buyuruluyor.



Ölüm, her zaman soğuk. Ama aylardan beri Koronavirüs’e yüzlerce kurban verdiğimiz şu günlerde çok çok daha soğuk geliyor insana. Geçenlerde torunlarımla telefonda konuşurken birden söz hastalık ve ölüme geldi. Nasıl oldu bilmiyorum çocuklara: “ Allah göstermesin anneniz hastalansa… “ demiş bulundum. Kıtalararası kriz doğdu!.. Çocuklar zaten korku içindeler niçin böyle bir konuyu gündeme getiriyorsunuz, diye… Halbuki çocukları da gerçekçi olarak yetiştirmek gerekiyor. Hayat her zaman penbe değil. Hayatın zorlukları da olabileceğini bilmelerinde yarar var. Belki anne-babaya saygı o zaman biraz daha temel bulur.



İnsan tarihçi olunca dünyaya ve olaylara hep tarih penceresinden bakıyor. Hayata da, ölüme de. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Alparslan Demir, birkaç ay önce yayınladığı kitabına Osmanlı’da Yaşamak adını vermişti. Geçen hafta yayınlanan yeni kitabına da Osmanlı’da Ölmek adını vermiş. Bu kitabın Korona felaketi günlerinde çıkmış olması da tam bir tevafuk oldu, yani mevcut duruma uygun düştü.

Kitabevi yayınları tarafından 1.100 adet bastırılan kitabın kapak tasarımını Onur Sönmez yapmış. Bu tür popüler kitaplar daha yüksek sayılarda basılmış olsa maliyet düşeceği için daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşması mümkün olacaktı. Ancak içinde bulunduğumuz şu karantina günlerinde bir yayınevinin yeni bir kitap basmaya girişmesi bile başlı başına takdir edilecek bir girişim. Ama ben bu eserin de karantina günlerine rağmen çok kısa zamanda ikinci, üçüncü baskıya geçeceğini tahmin ediyorum.



Lisans yıllarından öğrencimiz olan yazarla mezuniyeti sonrası Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen bir projede birlikte çalışmak imkânı bulmuştum. O zaman Gazi Üniversitesi’nde Osmanlı aşiretleri üzerine doktora yapan yazar daha sonra Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde akademik hayata atıldı. Çalışkanlığı müsellem olan yazar çevreye uyum ve vefa duygusu ile de muttasıf olduğundan akademik basamakları tırmanmakta çok zorluk çekmedi. 2013 yılında doçent, 2018 yılında profesör oldu. Akademik faaliyetlerinin yanında sosyal faaliyetleri de ihmal etmeyen Alparslan Demir halen Tokat Türk Ocakları’nın başkanlık görevini de üstlenmiştir.

Osmanlı’da Ölmek kitabında yazar hem mevcut literatürden yararlanmış hem de konuyla ilgili arşiv belgelerini sabırla toplamış ve okuyucuların huzuruna çıkarmıştır. Bu bakımdan Osmanlı’da Ölmek olayların hikaye edildiği bir anlatı kitabı değil kroniklerle, arşiv belgeleriyle desteklenen bir belgeler serisidir de.



1896 yılında Tahir isimli 17 yaşındaki bir çoban, Bulgar sınırında koyun gütmektedir. Bu sırada ürkerek sınırı geçen hayvanlarını toplamak üzere sınırı 200 metre kadar geçmiş bulunur. Anında ateş açan Bulgar askerleri tarafından acımasızca taranarak öldürülür. Olay iki devlet arasında karşılıklı nota verilmesine sebep olur. Ama 17 yaşındaki Tahir artık hayatta değildir. İşte Osmanlı’da Ölmek’ten bir poz. Yorum tamamen okuyucuya bırakılmış (Diplomatik Krize Yol Açan Ölüm, s. 69-71).



1 Aralık 1890 tarihinde Gülizar isimli bir kadın İstanbul’da Haseki Sultan Kadın Hastahanesi’ne getirilir. Kadın 9 aylık hamiledir. Ancak yapılan ilk muayenesinde kadının karnındaki çocuğun 2 gün önce ölmüş olduğu anlaşılır. Kadının hayatı tehlike altındadır. Karnındaki ölü çocuğu her an anneyi zehirleyebilecektir. Fakat kadının beden yapısı, çocuğu normal yollarla doğurmasını imkansız kılmaktadır. Yapılacak tek şey cerrahi müdahale ile ölmüş olan bebeği almaktır. Hastaya bakan Doktor Ahmed Nureddin ilgili birimlere haber vererek gerekli ameliyat iznini alır ve anneyi ameliyat ederek kurtarır. Bu olay Osmanlı Tıbbiye Mektebi’nin yetiştirdiği bir tabib tarafından gerçekleştirildiği için Ahmed Nureddin’in bu başarılı ameliyatı Padişah II. Abdülhamid’e bildirilir. (Dünyaya Gözünü Açamayanlar, s. 109- 110). O dönemde tabip yetiştirilmesi çok önemli olduğundan Padişah bitirme sınavları sırasında Mekteb-i Tıbbiye’ye gelip bizzat sınavlara katılarak konuya verdiği değeri göstermiş olurdu.



Yahudi Kira Kadın’ın öldürülmesi, Hezarpare Ahmed Paşa’nın yeniçeriler tarafından bir isyan sırasında parça parça edilmesi gibi Osmanlı kroniklerine yansımış önemli ölüm ve öldürme olayları da kitaba aktarılmıştır. Ancak yazar çoğunluk tarafından bilinen bu tarihi olaylardan daha çok bir yılanın sokması ile ölen kişinin hikayesini veya pınarda yıkanırken anlaşılmaz şekilde ölen sıtma ateşi çeken bir kimsenin hikayesini okuyucuyla ilk defa buluşturmaya daha çok önem vermiştir. Bu sebeple Osmanlı arşivlerinden ve kadı sicillerinden bulduğu ilginç tekil olaylara ağırlık vermiştir.



Osmanlı’da Ölmek isimli bu eseri hem tarihçilerin hem de tarih dostlarının zevkle okuyacaklarını düşünüyorum. Karantina günlerinde kitap okumak isteyenler için iyi bir fırsat.



Değerli meslektaşım, sevgili öğrencim Prof. Dr. Alparslan Demir’i ve ona destek veren sevgili eşi, eski öğrencimiz Dilber Hanımı kutluyorum.