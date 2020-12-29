Osmanlı Toplumunda Yılbaşı

Osmanlı Devletinde yaygın olarak Hicrî Takvim kullanılmaktaydı. Hicrî Takvim, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medîne’ye göç etmesini (hicret) takvim başlangıcı olarak alır. Hicret olayı Arap tarihinde o kadar büyük etki yapmıştır ki insanlar zamanı belirlemek istediklerinde “hicretten iki yıl önce”, hicretten 5 yıl sonra” şeklinde zaman tarifi yapmaya başlamışlar ve Müslüman toplumlarda hicret, takvim başlangıcı olmuştur.

Tıpkı Hz. İsa’nın doğumunun (Mîlâd) takvim başlangıcı olarak alınması gibi.

Hicrî Takvim ve Milâdî Takvim de 1 yıl 12 ay kabul edilmiştir. Ancak Milâdî Takvim dünyanın güneş etrafındaki 1 yıllık hareketini esas alır. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Oysa Hicrî Takvim ay’ın bir yıllık hareketine göre düzenlenmiş olup 1 yıl 355 gündür. Bu yüzden Hicrî Takvim her 33 yılda 1 yıl Milâdî Takvime göre daha ileri gitmektedir. Hicrî Takvimde bir yıl 355 gün olduğundan Arap ayları da 29 veya 30 çekmektedir. Bu yüzden de her yıl Ramazan ayı 10-11 gün önce gelir, böylece insanlar Ramazan orucunu 4 mevsimde yaşamış olurlar.



Osmanlılarda timar sisteminin bozulması, mukataa sisteminin yaygınlaşması üzerine mukataaların yılın belirli bir ayında iltizama verilmesi gerekli görülmüştü. Bu yüzden Hicrî Takvim yanında Rumî/ Mâlî Takvimin de özellikle XVII. Yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanıldığını görmekteyiz. Rumî Takvim de güneş takvimidir. Yıl 365 gün 6 saattir. Ancak Milâdî Takvim ile arasında 584 yıl 13 günlük fark vardır. 1 Mart 1333 tarihine kadar bu 13 gün 584 yıl farkı devam etmiştir. 15 Şubat 1332 tarihinde zamanın hükümeti bir karar alarak ertesi günü 16 Şubat 1332 değil 1 Mart 1333 olarak ilan etmiş ve böylece 13 günlük zaman farkı ortadan kaldırılmıştır. Biz Rumî tarihi Milâdî Tarihe çevirirken 1 Mart 1333 tarihinden sonra ise güne bir şey eklemeyiz sadece yıla 584 ekleyerek Milâdî karşılığını buluruz.



Osmanlı Devleti’nde ana ilke, “Dinde zorlama yoktur” ayeti olmaktaydı. Hıristiyanlar için meyhaneler açıktı. Kiliselerine, havralarına gitmeleri doğal hakları olarak kabul edilirdi. Ancak aşırı şekilde çan çalarak Müslümanları rahatsız etmelerine izin verilmezdi. Bir Hıristiyan Pazar yerine şarabını getirip satabilirdi. Bir Müslüman, Hıristiyan zimmînin şarap küpüne zarar verecek olsa mahkemede verdiği zarar kendisine ödettirilirdi. Yılbaşına yakın kutlanmakta olan Hıristiyanların büyük noel yortusunu da kendi dinî usullerine uygun olarak kutlamaları da ne devleti ne de Müslüman halkı rahatsız ederdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Hicrî Takvimi bırakıp Milâdi Takvim’e geçmesinden sonra “yılbaşı” ve “yılbaşı kutlamaları” kavramı ortaya çıktı. Halkın büyük çoğunluğu için bu sadece bir yeni yıl karşılamasıdır. İşin hiçbir dinî anlamı ve değeri yoktur. Mısır patlatmaktır, kestane pişirmektir, belki çocuklarla birlikte tombala oynamaktır. O kadar.

Yılbaşı demek yeni yılı karşılamak için dostların, akrabaların bir araya gelmesi ve genellikle televizyonun karşısına geçip eğlence programlarını seyir etmesi anlamındadır. Burada hiçbir aşırılığa, hiçbir kural dışılığa yer yoktur. Televizyon yılbaşı programında “Dansöz çıkacak mı? Çıkmayacak mı?” sorusu da artık tarih oldu.



Bu yıl bütün dünya yılbaşı gecesine Korona Virüs belası ile girecek. Bu yıl ülkemizdeki en önemli tartışma ise “lüks otellerde ve lüks villalarda yılbaşı kutlamaları”na izin verilecek mi? verilmeyecek mi? tartışması oldu. Devletin en üst zirvesi bu konuda demeç vermek gereği duydu ve açıkça “yasak” dedi. Haftalardan beri “kaçak rakı” operasyonlarını ve kaçak rakıdan hayatını kayıp edenlerin hikâyelerini dinlemekteyiz. Bütün bu hazırlıklar yılbaşı gecesi tüketilecek rakı piyasasından pay kapabilmek yarışından kaynaklanıyor.



Aylardan beri Koronadan dolayı kısıtlı bir hayat yaşıyoruz. Hele 65 yaş üstü için kısıtlamaların birisi bitmeden diğeri başlıyor. Yüzlerce sağlık elemanı hayatını kayıp etti. Binlerce sağlık çalışanı ailesinden, çoluk-çocuğundan uzak yaşamak zorunda kaldı. Yüzlerce öğretmen ve öğretim üyesi bu sinsi mikrop yüzünden hayatını kayıp etti. Ekonomiyi ayakta tutabilmek için herkes fedakârlık yapmak zorunda kaldı. Ne yazık ki insanlar cenazelerini bile doğru-dürüst defin edemiyorlar.

Bu ahval ve şerâit altında bile “ben yılbaşı eğlencemden vaz geçmem, partimi yaparım, rakımı içerim” demek ne derece ilericilik, ne derece insanî. Bu yılbaşı parti yapmasan, oturup rakını evinde içsen ne kayıp edersin? Devlete, kanunlara saygın yok diyelim, topluma, insanlara da mı saygın yok! Otur adam gibi oturduğun yerde ve zevkinden, keyfinden bir defalığına taviz ver. İnan ki ölmezsin.



Yılbaşı deyince Osmanlı “1 Muharrem” tarihini bilmekteydi. Bunun için özel bir tören yapılıp yapılmadığına dair açık bir bilgimiz yok. Bu yüzden Adana Şer’iye Sicili’nde kadı efendinin Muharrem ayının başladığına dair kaydını bir tür yılbaşı tebrik mesajı gibi gördüğüm için sizlere aktarmaya değer buldum.



Yevmü’s-sâlis / “üçüncü gün” yani bugünkü takvime göre “Salı” günü 1044 yılı Muharrem ayının birinci günü imiş. Türk Tarih Kurumu’nun Tarih Çevirme Kılavuzu’ndan baktığımızda 27 Haziran 1634 Salı günü olduğunu görüyoruz. Kadı efendi bu yılbaşı kaydının arkasından da bir dua yapıyor: “Ey Allah’ım bu yeni yılı bize mübarek kıl ve bütün Mü’min erkeklere ve kadınlara; bütün Müslüman erkeklere ve kadınlara rahmetinle muamele eyle, ey Rahmet edenlerin en çok rahmet edeni”.Biz de bu güzel dua ile yeni yılın sağlık ve esenlikler getirmesini diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun.



EK: Adana Şer’iye Sicili 2, image 13, sayfa 20, belge 49/ B

Yevmü’s-sâlis gurre-i şehri Muharremü’l-harâm li-sene erba‘a ve erba‘în ve elf. Allahümme haze’s-sene-i cedîde ec‘alehâ mübâreken aleynâ ve alâ cem‘i lil-mü’minîn ve’l-mü’mînât ve’l-müslimîn ve’l-müslimât bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn.