Osmanlı Adliyesinde Keşif

Osmanlı adliye teşkilâtı içerisinde adlî tıp ve keşif uygulamasının ne şekilde yapılmış olduğu konusunda maalesef geniş çaplı araştırmalar yapılmamıştır. Bu bakımdan Osmanlı kroniklerinde ve Osmanlı kadı sicillerinde karşımıza çıkan tekleme olaylar bile büyük önem taşımaktadır.



Bu belgeleri medenî hukuk ve insan hakları açısından değişik bakış açılarıyla değerlendirmek mümkündür. Ama bu değerlendirmeyi yaparken 1634’lerde geçen bir olaya bugünkü hukuk anlayışımızla bakmak ve değerlendirme yapmak da en azından tarih açısından doğru bir hareket olmayacaktır. Klasik ifadesi ile her devri kendi şartları içinde değerlendirmek zorunluluğu vardır.

Adana sancağının en eski tarihli kadı sicili olan 2 numaralı sicil defterinde yer alan 10 Cemâziyelahir 1044/ 1 Aralık 1634 tarihli bir belgede ilginç bir “keşif” olayı görmekteyiz:



Adana’nın Karakışla nahiyesinde yaşamakta olan Dölekoğlu Cemaatinden El-hâc Ali isimli kimse mahkemeye kucağında küçük yaştaki kızının ölüsü ile gelir. Anlattığına göre küçük kızın annesi 30 Kasım 1634 tarihinde çamaşır yıkarken küçük kız don kazanının yanında oturmakta imiş. Bu sırada nasıl olmuşsa birden küçük kızın elbisesi alev almış ve annesi söndürmeye güç yetirememiş ve kızcağız yanarak can vermiş. Baba da zabıt tutulması ve çocuğun “bi-emri’l-llâh” ölmüş olduğunun belgelenmesi için kızının cenazesini alarak mahkemeye getirmiştir.

Mahkemede küçük kızın yanmış olan vücuduna bakılarak elbisesinden ateş isabet ederek yanmış olduğu görülmüştür. Bu durum Adana valisinin Kaymakamı Abdülbaki tarafından bu iş için görevlendirilen Solak Bey isimli kişinin huzurunda sicil defterine geçirilmiştir.



Burada babaya bu olaydan dolayı suçsuz bulunduğuna dair bir belge vs verildiğinden söz edilmiyor. Daha da ilginci kızın ve annesinin isminin yazılmasına bile gerek duyulmuyor. Olayda annenin bir ihmali ve sorumluluğu olup olmadığı konu edilmiyor. Olay Allah tarafından gelmiş bir kazadır ve kasıt yoktur, dolayısıyla soruşturma açılmasına da gerek yoktur. Cenazenizi defn edebilirsiniz, anlamına gelen bu kaydın altında Şühûdü’l-hâl yani mahkeme şahitleri olan 5 kişinin ismi yer almaktadır.

Bu olaydan 3 gün sonra Adana’da yeni bir çocuk ölümü gerçekleşecektir. 13 Cemâziyelahir 1044 / 6 Aralık 1634 tarihinde bu sefer de Sarıçam kazasında yaşayan Bektaşlı Cemaati sakinlerinden İbrahim, ölmüş bulunan Huri isimli kızının cenazesini alarak mahkemeye getirir. Babanın ifadesine göre küçük kız oynarken birden ateşe düşmüş ve yanarak can vermiştir. Babanın isteği de cenazenin görülerek gerekli tutanağın tutulması ve kendisine cenazeyi defin için izin verilmesidir. Çocuğun yanan organlarına bakılmış ve yanarak öldüğü görülmüş ve Adana Valisi Mehmet Paşa tarafından görevlendirilen Mataracı Yusuf Beşe’nin huzurunda durum kadı siciline kayıt edilmiştir.



Bu olayda da çocuğun ateşe nasıl düştüğü konu edilmeyerek ölüm olayının ateşe düşme sonucu olduğu sicile geçirilmiş ve cenazenin defin edilmesine izin verilmiştir. Olayda babanın ve annenin bir sorumluluğu söz konusu edilmemiştir. Adana valisi tarafından görevlendirilen Mataracı Yusuf Beşe ise bir sağlık personeli olmayıp büyük bir ihtimalle emekli bir askerdir. Herhalde ölüme sebep olan yaranın bir yanık yarası olup olmadığını anlayacak kadar bir deneyimi vardır. Ortada bir cinayet, bir kasıt olmadığına göre soruşturmayı gerektirecek adli bir olay da söz konusu değildir.



Her iki olayda da yanarak ölmüş olan çocukların cenazelerinin baba tarafından mahkemeye getirilmiş olduğunu görmekteyiz. Normal olarak mahkemeden tayin edilen bir görevlinin olay yerine gidip keşif olayını gerçekleştirmesi yerine cenazenin mahkemeye getirilmiş olması ilginçtir. Acılı baba kucağında çocuğunun cenazesi olduğu halde mahkemenin yolunu tutuyor. Bu durum belki de ailenin keşif masrafı ödemekten kaçınması sebebiyle olabilir. Mahkeme masraflarının çok oluşu yüzünden çoğu kez evlenme, miras taksimi gibi olaylar için mahkemeden yardım istenmiyor vatandaş bu işleri kendi imkânları ile çözüme kavuşturuyorlardı.



Raşid Efendi’nin Tarih-i Raşid isimli kitabında yer alan Şeyh Manevi Efendi’nin genç eşinin nasıl öldüğü ve ceset üzerinde keşif işleminin nasıl yapıldığını “Şeyh Ma’nevi Efendi’nin Dünya Hırsı” başlıklı köşe yazımda değerlendirmiştim. Karakola çağırılan mahallenin ihtiyar kadınları cenazeyi inceleyerek “otopsi” görevini yerine getirmiş ve yar- bereleri anlatmışlardı. Burada devletin elinde cesedi inceleyecek bayan doktor bulunmayışı dolayısıyla mahallenin ihtiyar kadınlarından yardım istendiğini düşünebiliriz. Demek ki o günün şartlarında öyle yapılması gerekiyormuş.

Osmanlı Devleti’nde kadı sicillerine veya devrin kroniklerine yansıyan bu küçük olaylar tıp tarihimiz ve hukuk tarihimiz açısından önemli ipuçları verebilecektir.

A.Ş.S 2, image 16, sayfa 27, belge 65

Oldur ki: Karakışla nâhiyesinde vâkı‘ Dölekoğlu Cemâ‘atinden El-Hâcc Ali nâm kimesne bir sagîre kızının meyyitin mahfel-i kazâya ihzâr idüb:

“İşbu hâzıre kızın mâh-ı Cemâziye’l-âhirin onuncu günü vâlidesi esbâb yurken ateş kenârında otururken libâsına ateş isâbet idüb itfâ itmeğe kādire olmamağın ihrâk-ı bi’n-nâr olmağla bi-emri’l-lâh fevt olub meyyiti getürüb keşf olunması matlûbumdur” didikde sagîre-i mezbûrenin a‘zâsına nazar olundukda fi’l-hakîka esbâbından ateş isâbet itmekle ihrâk-ı bi’n-nâr olduğu kâyimmakām Abdülbaki tarafından mübâşir nasb olunan Solak Bey mahzarında ketb ü tahrîr olundu.

Şühûdu’l-hâl

Yusuf Bey, Molla Mustafa, Mehmed Beşe, Kenan Bey, Ebubekir Beşe ve gayruhum.

A.Ş.S 2, image 16, sayfa 27, belge 66

Sarıçam kazâsı tevâbi‘inden Bektaşlı nâm cemâ‘at sâkinlerinden İbrahim nâm kimesne sulbiye kızı Huri nâm sagîrenin meyyitini mahfel-i kazâya getürüb şöyle bast-ı merâm idüb:

“İşbu kızım mezbûre Huri işbu mâh-ı Cemâziye’l-âhirin on üçüncü (gününde) kendi karyemizde belâ-yı nâgihânî ateşe düşüb bi-emri’l-llâh ihrâk-ı bi’n-nâr olmağla fevt olub hâlen meyyitini getürdüm. Nazâr olunub ketb ü tahrîr olundukdan sonra defnine izin taleb iderim” didikde meyyit-i mezbûrenin a‘zâsına nazar olundukda fi’l-hakîka mahrûkan fevt olduğu bi’l-fi‘il Adana eyâletine mutasarrıf olan emîrü’l-ümerâyi’l-kirâm Mehmed Paşa hazretleri tarafından mübâşir nasb olunan Mataracı Yusuf Beşe mahzarında keşf ve tahrîr olundu. Fi’l-yevmi’l-mezbûr

Şühûdu’l-hâl

Mehmed Ağa Zâbit, Yusuf bin Nasuh, Emri bin Yusuf, Ömer Beşe bin Mehmed Çelebi. Sahh. Sahh.