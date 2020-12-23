Osmanlı Adliyesinde Bir Zimmî

Osmanlı Devletinde topluluklar dinsel inanışlarına göre adlandırılıyorlardı. İslâm milleti, Hristiyan milleti ve Yehud (Yahudi) milleti. Bugün bu grupları biz daha çok “ümmet” olarak nitelendiriyoruz.



Esas unsur olan İslâm milleti, devlete vergi verir, öşür verir ama haraç ve cizye vermezdi. Yalnız bir Müslüman, bir gayrımüslimin bağını satın alsa, bu bağın haracı ne ise onu vermek zorundaydı. Ben Müslümanım, harac vermem, diyemezdi. Bu bağın haracını toplayan timarlı sipahinin gelirinin azalmasına hiçbir şekilde izin verilmezdi.

Osmanlı devlet yetkilileri fethettikleri topraklarda yaşayan gayrımüslim halkın korkup kaçmasını istemezlerdi. Binlerce dönüm toprağı ekip-biçecek, öşür ve haraç verecek insanlara ihtiyaç vardı. Özellikle çok sayıda gayrımüslimin yaşadığı Rumeli toprakları ülkenin en büyük gelir kaynağı durumunda idi.



Osmanlı hakimiyetini kabul edip yerinde, yurdunda kalan bir Gayrımüslim, artık devletin koruması altına girmiş demektir. Canı, malı, namusu Padişahın garantisi altındadır. Müslim halka zulüm yapılması nasıl yasaksa aynı şekilde Gayrımüslim halka da hiçbir şekilde zulüm ve baskı yapılmasına izin verilmezdi. Bu yüzden canı, malı, namusu padişahın zimmetine verilmiş olan bu insanlara Hristiyan olsun, Yahudi olsun genel bir ifade olarak “zimmî” denilirdi (zımmî değil, zimmetten zimmî).



Gayrımüslimler, genellikle kendi aralarındaki hukukî ve dinî meseleleri hahamları, keşişleri ve papazları aracılığıyla kendi havra ve kiliselerinde çözüyorlardı. Ancak birçok yerde bazı Hristiyanların Kilise mahkemesine gitmek yerine Osmanlı kadısına gittiklerini de görmekteyiz. Osmanlı Şer’î mahkemesinin tercih edilmesi genel bir yorumla Osmanlı mahkemelerine güven duyulduğu şeklinde değerlendirilebilir. Anadolu’da ve Rumeli kadılıklarında yüzlerce örneğini gördüğümüz bu duruma Adana eyaletinden de bir örnekle katkıda bulunmak istiyoruz.



1634 yılında Adana’da yaşamakta olan Kilisli olan El-hâcc İbrahim isimli birisi bir Ermeni zimmîden şikâyetçi oluyor. Kirkor isimli bu zimmî aslında Trabzon’ludur. Adana’ya ticaret için gelmiş ve buraya yerleşmiştir. Kilisli İbrahim de onun gibi ticaret için gelmiş olmalıdır.

El-hâcc İbrahim’in iddiasına göre 10 yıl kadar önce yani 1624 yılında Kirkor ile İbrahim arasında birçok alış-veriş olmuş ve bu alış-verişlerden dolayı Kirkor’da 25.000 akça alacağı kalmıştır.



Kadı usul gereği Kirkor’a durumu sormuş ve Kirkor böyle bir borcunun olmadığını söyleyerek olayı tamamen inkâr etmiştir. Kilisli Hacı Ebubekir’den belge istenilince Erzurum kadısından aldığı bir hücceti sunmuş ancak Kirkor bu hücceti de kabul etmeyerek hüccetin doğruluğuna kanıt gösterilmesini talep etmiştir.

Hacı İbrahim, mahkemeden kendisine üç gün süre verilmesini istemiş ve isteği kabul edilmiştir. Ancak 3 günlük süre dolduğu halde İbrahim kendisine Erzurum kadısı tarafından verilen hüccetin doğruluğunu kanıtlayacak hiçbir belge veya şahit sunamamıştır. Bu durumda hemen 4. Gün toplanan mahkemede İbrahim’in haksız bulunduğu Kirkor’un talebi üzerine mahkeme sicillerine kayıt edilmiştir.

Yargılamada Müslüman olanlara ayrıcalık tanınmadığı ve evrensel hukuk kurallarının din farkı gözetilmeksizin uygulandığına bu olay tam olarak kanıtlamasa bile yeni bir örnek olarak kabul edilecektir.



Burada dikkat çekmek istediğimiz bir başka husus da 3 günlük süre veren mahkemenin sürenin dolmasıyla birlikte hemen 4. Günde karara vararak davayı bitirmiş olmasıdır. Aslında beklemesinde büyük bir kayıp yaşanması pek düşünülmeyen bir olayda bile 4. Gün karar verilmiş olması mahkemelerin hızını göstermesi bakımından önemlidir. Geciken adalet adalet değildir kuralı Osmanlı mahkemelerinde büyük ölçüde kabul görmüş görünmektedir.

Sağlık ve esenlik dolu adaletli günler dilerim.

A.Ş.S 2, image 19, sayfa 32, belge 77

Kilis sâkinlerinden El-hâcc İbrahim nâm kimesne Tırebozon zimmîlerinden olub ticâret ile Adana’da mütemekkin olan bâ‘isü’l-hurûf Kirkor nâm zimmîyi mahfel-i kazâya ihzâr idüb ve mahzarında takrîr-i da‘vâ idüb:

“Târîh-i kitâbdan on sene mukaddem merkûm Kirkor ile ba‘zı mu‘âmelemiz olmağın ba‘de küllî hesâb yirmi beş bin akçam zimmetinde kalmışdır. Su’âl olunmasın taleb iderim” didikde gıbbe’s-su’âl ve akîbü’l-inkâr mezbûr Hacı İbrahim, Erzurum kādîsı imzâsıyla mümzâ bir kıt‘a hüccet ibrâz idüb kırâ’at olundukda merkûm Kirkor tasdîk itmeyüb mazmûn-ı hüccete beyyine taleb olundukda merkûm Hacı İbrahim üç güne değin ikāmet-i beyyine etmeğe va‘de alub mezkûr zimmî kefîle virilüb merkûm Hacı İbrahim dört güne değin isbât-ı beyyine idemeyüb mâ vaka‘a bi’t-taleb kayd şod.

Şühûdu’l-hâl

El-hâcc Hüseyin er-râcil, Kadri Beşe bin Danyal, Müslim Bey bin Abdullah, Es-seyyid Hamid Çelebi, Ebubekir bin Halil.