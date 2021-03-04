Osmaniye’deki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’deki trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nün paylaştığı görüntülerde ilk olarak Kuzey Çevre Yolu otoban çıkışındaki kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpıştığı görüldü. Kemal Satır Caddesi’nde minibüs ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza ile güney çevre yolundan ara yola dönüş yapan kamyonun motosiklete çarpma anı da kameralara yansıdı. Rahime Hatun Mahallesi, yeni belediye önü ve Musa Şahin Bulvarı üzerinde kaydedilen görüntülerde de kavşaklarda özellikle sürücülerin dikkatsizliği sonucu yaşanan kazalar yer aldı. 6 ayrı kazanın daha yer aldığı görüntülerin sonunda ise, ‘Yollarda güvenli bir gelecek, sen kurallara uymadığın sürece gelmeyecek’ uyarı yazısı paylaşıldı.

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