Osmaniye’deki orman yangınının 3’üncü günde hızı kesildi

Can ÇELİK- Efendi ERKAYIRAN- Yaşan Can SERİNTÜRK/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesi Kazmacalı, Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının hızı, 3’üncü günde kesildi. Etrafı büyük oranda çevrilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılırken, rüzgar hala risk olarak değerlendiriliyor.

Kadirli’nin Kazmacalı, Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda, önceki gün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle binlerce dönüm alanın kül olduğu yangın, dün akşam saatlerinde Karatepe Aslantaş Milli Parkı’na sıçradı. 6 köyün tahliye edildiği, 20 evin de hasar gördüğü yangın, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi sınırlarına ulaştı.

TARİHİ ESERLER TAŞINDI

​Bir taraftan alevlere müdahale edilirken diğer taraftan da müzedeki tarihi eserler, Osmaniye Müze Müdürlüğü’ne tedbir amaçlı nakledildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle de alevlerin müzeye ulaşması engellendi.

Yangının hızı ise 3’üncü günde etkin mücadele sonucu kesildi. Karatepe Aslantaş Milli Parkı’na bir noktada çevrilen yangının söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının söndürülmesinde önemli aşama kaydettiklerini, yanan alanı çevrelediklerini ancak rüzgarın hala ‘risk’ olarak değerlendirildiğini söyledi.

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