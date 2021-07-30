Osmaniye’deki orman yangınının 3’üncü günde hızı kesildi/ Ek fotoğraf

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR Manavgat’ta Evrenseki bölgesinde başlayıp Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Yavrudoğan mahallerine de sıçrayan yangına ekiplerin gece de müdahalesi devam ediyor. Yavrudoğan Mahallesi’nde birçok...