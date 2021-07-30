Osmaniye’deki orman yangınının 3’üncü günde hızı kesildi (4)

EVİ KÜLE DÖNEN KADIN: CANIMIZI ZOR KURTARDIK

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki yangında evi yanan Karatape köyü Sağlameller Mahallesi sakini Feride Torşahin (51), yaşadıklarının şokunu atlatamadığını söyledi. Evine alevlerin sıçraması üzerine jandarmanın eşiyle kendisini evden çıkardığını dile getiren Torşahin, “Evimin yanışını görmedim. Güvenli bölgeye götürdüler. Alevlerin öyle bir gelişi vardı ki canımızı zor kurtardık. Geri geldiğimde yıkıldım. Bütün emeklerim heba olmuştu. Yine canım sağ diye şükrediyorum. Yaşadığımız bir dehşetti. Uykusuz ve yorgunum. Ağlamaktan gözümden yaş gelmez oldu. Biz sanıyorduk ki alevler buraya gelmeyecek. Ne olduğunu bilemedik. Kedilerimiz bile içeride kalıp yanarak telef olmuş. Çok kötüyüz” dedi.

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