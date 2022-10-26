Osmaniye’deki orman yangını, 4’üncü günde kontrol altında

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Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, 4’üncü gününde havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Düziçi ilçesinde Amanos Dağı’nın eteğindeki Yeşildere köyü Ağlar mevkisindeki sarp arazide, 23 Ekim’de saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve arazöz sevk edildi. Sarp arazi nedeniyle karadan çalışmanın yapılamadığı yangına, 3 gün boyunca havadan helikopterler ile müdahale edildi. Alevlerin alt bölgelere sıçramaması için arazöz ve iş makineleri ile tedbir alındı. Ekipler, yıldırım düşmesi nedeniyle çıkmış olabileceği değerlendirilen yangına dün karadan ulaştı. Havanın kararması ile helikopterli müdahaleye ara verilirken, karadan çalışmalar sürdü. Ekipler, bu sabah 4’üncü gününe giren yangına havadan müdahaleye tekrar başladı. 10 hektardan büyük alanda etkisini sürdüren yangın, 67,5 saat sonra, sata 08.30 sıralarında kontrol altında alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. (DHA)

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