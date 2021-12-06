Osmaniye’de yaralı taşıyan ambulans devrildi; 3’ü sağlık çalışanı 4 yaralı

Dünya üzerinde iyot eksikliği problemi yaşayan 30 milyon insan olduğunu ve bu durumun beslenmeyle doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, “İyot eksikliğinin önlenmesi için beslenmeye dikkat edilmesi gereklidir.