Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 39 ekip, 129 personel ile kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin de desteğiyle belirlenen adreslere yapılan şafak baskınında 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; kesici aletin kabza kısmı içerisinde zulalanmış 33.88 gram metamfetamin, 57 gram bonzai, 13 gram eroin, 10 hap, yeşil reçeteye tabi 58 hap, namlu kısmı değiştirilmiş kuru sıkıdan bozma tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, çalıntı motosiklet ve bisiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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