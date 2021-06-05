Osmaniye’de piknik dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde, piknik dönüşü virajı alamayan otomobil savrularak şarampole devrildi. Otomobilde bulunan 3’ü çocuk 5 kişi yaralanırken, Selma Solak (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Karatepe yolu Sögütlüdere Mahallesi Kaleler Rampasında meydana geldi. İddiaya göre piknik dönüşü Özkan Solak idaresindeki 01 D 7388 plakalı otomobil virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan Selma Solak, eşi Özkan Solak, E.P. (31), I.P. (12), H.V. (7), H.A.S. (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı 3’ü çocuk 6 yaralı, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Selma Solak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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