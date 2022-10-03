Osmaniye’de, otomobilde 5 kaçak göçmen yakalandı 

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İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de, polis ekiplerince durdurulan otomobilde Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalanırken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 Adana yönü uygulama noktasında, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Yapılan incelemede, Suriye uyruklu 5 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Otomobil ile şüphelilerin üst aramasından çıkan 7 bin 500 dolara da el koyuldu. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, Suriyeli sürücü A.A. (33) ile yanındaki H.I. (32) da gözaltına alındı. (DHA)

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