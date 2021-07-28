Osmaniye’de orman yangını / Ek fotoğraf

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Altınoluk’taki hortumun yeni görüntüsü ortaya çıktı
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ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Antalya'nın Kaş ilçesinin 161 mil güneybatısında, içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığı, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği açıklandı. Bakanlığın...
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