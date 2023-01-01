Osmaniye’de orman yangını

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Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ(Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE’nin Düziçi ilçesinde ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 10 dekarlık alanda etkisini gösterdiği bildirilen yangına müdahale ediliyor.

Yangın, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini gören çevre halkının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, tazyikli suyla müdahaleye başladı. Yangının büyüme riskine karşı, çevredeki kentlerden takviye ekipler de yönlendirildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)

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