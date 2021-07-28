Osmaniye’de orman yangını (4)

Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışmasını yürüten ekipten Doç. Dr. Orhan Küçükşahin, "Tüm dünyanın merakla beklediği '3'üncü- 4'üncü doz aşı gerekecek mi?' sorusunun cevabını bu çalışma kısmi olarak verecek. Şu anda Türkiye'de 3'üncü doz aşılama, belli yaş gruplarında belli kesimlerde açıldı. Buradaki amaç, daha genç bireylerde 3'üncü doz aşılamanın da etkinliğini değerlendirmek. Ne kadar çabuk bunun cevabını verebilirsek önümüzdeki günlerde en azından 3'üncü doz aşılarla ilgili tartışmalı kısımların önüne geçmiş oluruz" dedi.