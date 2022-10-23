Osmaniye’de orman yangını (2)

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SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yeşildere köyü Ağlar mevkinde çıkan orman yangını devam ediyor. Öğle saatlerinde başlayan ve sarp arazide olduğu için karadan müdahale edilemeyen yangına, helikopterlerle söndürme çalışması yapılıyor. Arazöz ve iş makineleriyle de yangının aşağı kesimlere sıçramaması için önemlerin alındığı bildirildi. Ekiplerin yangına havadan müdahalesi devam ediyor. (DHA)

Kamil ŞEKER/OSMANİYE, (DHA)

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