Osmaniye’de insan ticareti, taciz ve tehdit suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı

Topal Osman, tam künyesi Feridunzâde Osman Ağa. Hakkında çok şeyler yazıldı, çizildi. Onu göklere çıkaranlar da oldu, yerin dibine batıranlar da. Ama tarihçiler için o, tarihi bizzat yazan, tarihin aktörlerinden birisi. Tarihçinin gözünde yazılanların iyisi ve kötüsü yok. Sadece doğrusu ve yanlışı var. İşte tarihçinin görevi, bu ayıklamayı doğru bir şekilde tam olarak yapmak ve gerçeği, sadece gerçeği ortaya çıkarmaktır.