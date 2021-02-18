Osmaniye’de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde, husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Olayın şüphelisi M.M. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, güvercin uçurmak için arkadaşının yanına giden Barış Akgöllü ve Zafer Eyi, daha önceden aralarında husumet bulunan M.M ile karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.M. yanında getirdiği tabancayla Akgöllü ve Eyi’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Eyi ve Akgöllü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zafer Eyi hayatını kaybederken, tedaviye alınan Barış Akgöllü’nün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan M.M., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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