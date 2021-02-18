Ana Sayfa Güncel Haberler Osmaniye’de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı/ Ek fotoğraflar
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Bolu’da kar yağışı
Murat KÜÇÜK- Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı'nın D-100 ve TEM Otoyolu geçişleri ile Bolu kent merkezinde kar yağışı etkilini artırdı. TEM Otoyolu ile D-100 karayolunun...
Maskede alerjik reaksiyona dikkat
Burak TEKİN-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi, Dermatoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Selda Pelin Kartal, koronavirüs önlemleri kapsamında kullanılan maskelerin yapımında kullanılan bazı maddelerin...
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Bingöl’de yüz yüze eğitime kar engeli
Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara...