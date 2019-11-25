Doç. Dr. Ebru Güher, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Tarih Bölümü başkanı olarak görev yapmaktadır. Yıllardan beri üzerinde çalıştığı Osmaniye’de Fransız İşgali ve Milli Mücadele (Harp Raporlarına Göre) isimli kitabı sembolik bir sayıda da olsa geçtiğimiz aylarda yayınlandı.

Osmaniye, Milli Mücadele yıllarında stratejik konumu dolayısıyla önemli bir görev üstlenmişti. Bir yandan Adana-Antep kara ve demiryolunun kontrolü, diğer taraftan Erzin ve Dörtyol taraflarına yardım edilmesi çok önemli idi.

Doç. Dr. Ebru Güher, kitabını hazırlarken mevcut literatürü tam olarak kullandığı gibi arşivlere girerek Harp Raporlarını da incelemiş ve eserini böylece yazmış. Eserini de Türk Milli Mücadelesi’nin 100. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına ve bütün Türk Milletine armağan etmiş. Manas Yayınları’nın 87. Kitabı olan eserin basımını Ankara’da Sistem Ofset ve Matbaacılık gerçekleştirmiş.

Yazarın isabetle belirttiği iki husus vardır: Birincisi Milli Mücadele’de Güney Cephesi denildiğinde Antep, Maraş ve Urfa şehirlerinin öne çıkması ve Osmaniye’nin Milli Mücadele’ye katkısının bu şehirlerin gölgesinde kalmış olmasıdır. İkincisi ise Osmaniye’nin Milli Mücadele’deki rolünün akademik çalışmalarda yeterince ele alınmamış olmasıdır.

Bence ikincisi aslî sebep olup, Osmaniye’nin Milli Mücadeledeki rolünün az bilinmesi, bu konuda yeterince akademik çalışma yapılmamış olmasıyla doğrudan ilgilidir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde Tarih Bölümü’nün açılmasıyla akademik yayınların azlığı sorunu ortadan kalkacak ve Osmaniyelilerin Milli Mücadeleye katkıları bilim dünyasında daha iyi bilinecektir. Bu bakımdan Osmaniye’de Fransız İşgali ve Milli Mücadele isimli kitap bunun müjdecisi olmuştur.

Kitabın I. Bölümünde Harp Raporlarına göre 1918- 1919 yıllarında Osmaniye ve çevresinde Türk Ordusunun durumu ve Kuva-yı Milliye teşkilatlanması anlatılmıştır.

II. Bölümde 1920 yılında Osmaniye’de meydana gelen direniş ve Fransızlara karşı yürütülen mücadeleler ele alınmıştır. Düziçi savaşları, Kovanbaşı çatışmaları, Mamure İstasyonu çatışmaları bu bölümün başlıca konu başlıklarıdır.

III. Bölümde Osmaniye’de 1921 yılında yaşanan olaylar üzerinde durulmuştur. 21 Ekim 1921 Ankara Anlaşması ve Osmaniye’den Fransızların çekilmeleri konusu bölümün ve kitabın son başlığı olmuştur.

Bir kısım tarihçimiz iyi bir tarihçilik adına bütünü her yönüyle tanıtmak peşinde kalem oynatmaktadırlar. Ama unutulmamalıdır ki “aile tarihleri” tam olarak yazılmadan iyi bir “şehir tarihi” yazmak mümkün değildir. “Şehir tarihleri” tam olarak yazılmadan da “ülke tarihi” tam olarak yazılamaz. Bu açıdan bakıldığında Osmaniye’nin Milli Mücadele’deki kahramanlıklarını ve çabalarını anlatan bu eserin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Eserin Milli Mücadele’nin 100. Yılında yayınlanmış olması da ayrıca önemlidir.

Osmaniye’de Fransız İşgali ve Milli Mücadele (Harp Raporlarına Göre) isimli bu değerli çalışmayı ortaya koyan Doç. Dr. Ebru Güher’i tebrik ediyor eserin bu yolda yapılacak çalışmalara örnek olmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile ben de Milli Mücadele’nin mimarı Büyük Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Osmaniye’nin şanlı direnişinde şehit olan Rahime Hatun, Palalı Süleyman ve ismini sayamadığım bütün şehitlerimize rahmet diliyorum.