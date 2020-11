Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) – OSMANİYE’de, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olan ve faaliyet gösteren şüphelilerin tespitine ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda M.Ç., T.G., M.Y., H.A., M.B., H.İ.A., O.B., M.K., A.T., A.T., M.D., M.H., O.C., M.N.A., M.A.M., A.M.E., A.E.A. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, toplatma kararı bulunan kitaplar, DEAŞ terör örgütünün bez parçası, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

FOTOĞRAFLI