Osmaniye’de bir mahalle karantinaya alındı

Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE’nin Düziçi ilçesine bağlı Böcekli beldesinin Dümbürdek Mahallesi, koranavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Düziçi Kaymakam Vekili Halil İbrahim Kazar başkanlığında dün yapılan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda alınan karar sonucunda saat 18.00 itibari ile Böcekli Beldesi Dümbürdek Mahallesi 10 gün süreyle karantinaya alındı. Mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemiz Böcekli beldesi Dümbürdek Mahallesi’nde Covid-19 pozitif tanısı konulan hastaların filyasyon çalışmalarında temas öyküsünün olması Covid-19 hastalık belirtilerinde yoğunlaşma ve kümeleşme olması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 10 gün süreyle giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Karantinadan sağlık personelleri muaf tutulmuştur” ifadelerine yer verildi.

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