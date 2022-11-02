Osmaniye’de aynı aileden 7 kişi yedikleri tavuktan zehirlendi

- Reklam -

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE (DHA)- OSMANİYE’de aynı aileden 7 kişi, yedikleri tavuktan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 7 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Tavuk yedikten sonra kusma ve ateş şikayeti baş gösteren aynı aileden 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alınan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -