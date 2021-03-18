Osmaniye’de Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’de polisin otogarda yaptığı uygulamada, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, 18 gün önce kaçakçılara kişi başı 800 dolar vererek, yasa dışı yollarla Van üzerinden ülkeye giriş yaptıkları öğrenildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, otogar civarında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda durumlarından şüphelenilen 2 erkeğin sorgusunda, Afganistan uyruklu oldukları ve resmi makamlarca verilen kimlik belgelerinin olmadığı anlaşıldı. Şüphelilerin Van üzerinden yaklaşık 18 gün önce kaçakçılara kişi başı 800 dolar vererek yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlendi.

Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce Hatay Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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