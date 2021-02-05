Osmaniye’de 6 kaçak göçmen yakalandı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, öğretmenlerin şubat ayı içinde aşılanmasına ilişkin tartışmalarla ilgili, "Birinci grubu bitirmeden ikinci gruba geçmek, listeyi değiştirmek karmaşaya neden olur. Bakanlığın önceliklendirme sırası oldukça önemli olacaktır; ama listede bir değişiklik yapmak çok güç olur. Çünkü aşıların tedariki, lojistiği, planlaması ona göre yapılıyor" dedi.