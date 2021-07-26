Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem/ Fotoğraflar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Maraş açılımının ikinci aşamasına dair Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Bu açıklama Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır. Maraş, açılmadığı ve askeri bölge ilan edildiği haliyle de KKTC toprağıdır" dedi.