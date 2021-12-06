Osmangazi Seçköy’de 287 m² arsa üzerindeki iki katlı köy evi mahkemeden satılık

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  • Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Satışa konu Bursa ili Osmagnazi ilçesi Seçköy Mahallesi 144 Ada 12 Parsel Kargir inşaat tarzında yapılmış, Binanın zemin katında 1 oda ve WC bulunmaktadır. Odanın yarısı duvar ile bölünmüştür. Dışarıdan girişli diğer yarısı ahır olarak kullanılmaktadır. Adresi Osmangazi İlçesi Seçköy 144 Ada 12 Parsel Osmangazi / BURSA
  • 1. Satış Günü 18/01/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
  • 2. Satış Günü 14/02/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
  • Satış Yeri : Bursa Satış Müdürlüğü Mezat SAlonu Bölge Adliye Mahkemesi C Blok 4.Kat Oda No311. Satış Günü 18/01/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
  • İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
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