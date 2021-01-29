Osman usta, geleneksel Türk yayı ve okunu gelecek kuşaklara aktarıyor

Daha sonra kişisel sanat atölyesini açan sanatçı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Yunus Emre Kültür ve Sanat Evi’ndeki atölyede geleneksel Türk yayı üzerine çalışmalar yapıyor.
Gözel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski hattat ve neyzenlerin çoğunun geleneksel Türk yayı ve oku yapım ustası olduğunu öğrenince bu alanda eğitim almaya karar verdiğini dile getirdi.
Yaklaşık 13 yıl önce yay ve ok yapmaya başladığını anlatan Gözel, şöyle konuştu:”Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan geleneksel yay ve ok yapımcısı ustası unvanını almaya hak kazandım. KMÜ Yunus Emre Kültür ve Sanat Evi’nde atölye kurduk. Burada öğrencilere geleneksel Türk okçuluğu, yay, ney ve ebru dersleri vermeye devam ediyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek geleneksel Türk okçuluğu yay yapım atölyesi burasıdır. Elimizden geldiği kadar geleneksel Türk yayı yapmaya devam ediyoruz. Yeni model yaylar yapmaya başladık. Hem geleneksel Türk yayı hem de modern malzemelerle Osmanlı yayları yapıyoruz. Öte yandan Selçuklu zırhları yapmaya başladık.”
Gözel, ok ve yay yapımının tamamen el marifetiyle gerçekleştiğini belirterek, “Geleneksel yaylar, camız boynuzu ve sığırın aşil tendonundan yapılır. Mersin balığından elde edilen tutkal ve akça ağaç kullanılıyor. Geleneksel bir Türk yayının yapım süreci 2,5 yıl. Modern yayı ise bir haftada elimize alabiliyoruz.” diye konuştu.
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