Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci, Türkiye ekonomisinin 3 çeyrekte yaşadığı küçülmenin ardından 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yeniden büyüme yoluna girmesinin sevindirici olduğunu belirterek “Yüzde 0.9’luk büyüme, KOBİ’lere moral verdi, ancak yeterli değil” dedi.



TÜİK’in açıkladığı verileri değerlendiren Ekinci, büyümenin küçük de olsa resesyondan çıkıldığını gösterdiğini ifade etti ve özellikle faiz indirimlerinin reel sektörü rahatlattığını söyledi. Büyümede vatandaşın ve devletin yaptığı harcamaların etkili olduğunu, turizm sektörünün etkisiyle hizmetler kaleminden de büyümeye olumlu katkı geldiğini belirten Ekinci, gayrimenkul sektöründe de kredi faizlerindeki indirimden kaynaklı bir kıpırdanma görüldüğüne dikkat çekti. Ancak yatırım harcamalarındaki daralmanın henüz tam aşılamadığını da belirten Süleyman Ekinci, “Makine-teçhizat yatırımlarında henüz istenilen canlılık sağlanamadı. Bu seyir devam ederse ekonomide sanayinin payı giderek azalır. Oysa Türkiye’nin kalıcı, sürdürülebilir bir büyümeyi elde edebilmesi ve istihdam yaratabilmesi için sanayi üretimini güçlendirmekten başka çaresi yoktur. Bizim, sanayiye dayalı bir büyümeye şiddetle ihtiyacımız var” diye konuştu.