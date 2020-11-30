‘Oruç Reis’ Antalya Limanı’nda/ Ek fotoğraflar

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Polis memuru kazada hayatını kaybetti
Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde kullandığı cip ile park halindeki kamyona arkadan çarpan polis memuru Mehmet Çeken (46), hayatını kaybederken, kamyon...
Kemer’de 30 dakikada iki mevsim bir arada yaşanıyor
Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı turistlerle yöre halkı, yaklaşık 30 dakikalık bir zaman dilimi içerisinde Torosların zirvesinde kar keyfi...
Adıyaman’da kaçak kazıya 5 gözaltı
ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesine bağlı Akıncılar beldesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı...
Koronavirüsü atlatan okul müdürü: Öğretmenler Günü’nü buruk geçiyoruz
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’da yakalandığı koronavirüsü tedavi sürecinin ardından atlatan okul müdürü Semih Evren (50), bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün buruk kutlandığını...