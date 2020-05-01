İyiliğe ,paylaşmaya ,açın halinden anlamaya veren el olabilmeye ve hayırlara…



Ramazanın belki de ruhuna uygun yaşanabildiği nadir zamanlardan geçmekteyiz.Kalabalıklardan israftan ve ne yazık ki birazda gösterişten ibaret iftar sofralarının yerini daha sade daha dingin ve bana göre temel amacına daha da yakışır halde olan sofralar almış durumda…

Belki birazda mecburiyetten bu derece sakin tutmaktayız oruçlarımızı.Bu hafta sizlerle oruçtan ziyade oruçla aslında bütünleşmiş ve belki de onun amacını yansıtan bir kavramdan “infak” kavramından bahsetmek istiyorum değerli okurlar.



Malumunuz oruçta esas maksat aç olanın halinden anlamamız ,onlarla empati yapabilmemiz ve var olduğu halde yokmuşcasına ona el uzatmayarak nefis terbiyesini yokluğu hiçliği Allaha daha da yakın olarak tüm dünyalıklardan belirli bir zamanda olsa uzaklaşmayı başarabilmektir.



işte tam burada devreye girer infak yani vermek yani paylaşmak yani az çok demeden buda olurmu ki diye düşünmeden bir hurması bile olsa yarısını sunmak alan değil veren eli üstün tutmak ve böylece verdiklerine olan şükrünü ifa etmek..

O kadar büyük ki aslında ve bir o kadarda zor bir eylem bu …Ama bir o kadarda huzur veren kalbi mutmain eden ve verdiğinden fazlasıyla Rabbi tarafından rızıklandırılan..



Nimetler bizlere Allahu Tealanın hediyeleridir ve içerisinde ihtiyaç sahiplerine ait olan kısımları emanettir biz onları gerçek sahibine vermekle mükellefiz buda bizim şükrümüzün bir nişanesidir.



Bu hususta duyduğum en güzel örneği sizinle paylaşmak isterim;

Daha küçücük bir çocukken bir fırında çalışmaya başlayan ve fırının sahibinden her gün için üç ekmek almak üzere sözleşen bunun üzerine vereceği parayı hiç bahse konu etmeyen ve o üç ekmeğin biri ailesine diğer ikisini ise yol üzerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kafasında taksim eden bir çocuk …



Bu beni gerçekten derinden düşündüren bir anektottur.Böyle çocuklarla ve büyüklerle oluşmuş bir toplumda eşitsizlik olur mu yada ihtiyaç sahibi kalır mı sizlere sorarım…



“Onlar ki hem bolluk hem darlık zamanında Allah yolunda harcarlar öfkelerini kontrol altında tutarlar ve insanları affederler” Ayeti gereğince paylaşmak için veren el olabilmek için ille de çok olmasını beklememek gerekiyor diye düşünmekteyim.

Bazen üç ekmekten ikisi bazen bir hurmanın yarısı bunlar bile infakken bizler kim bilir istesek ne kadar verebilmeye imkanımızın olduğu şeylerin varlığını göreceğiz.Kim bilir vermekten imtina ettiğiniz pek çok şey belki de o an bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu kadardır.

Değerli okurlar bu mübarek günler bizlere verebilmeye paylaşabilmeye halden anlamaya birlik ve beraberliği gerçek anlamda tesis edebilmeye vesile olmalıdır.Yoksa oruç sabahtan akşama kadar aç olarak yatakta yatıp sonrasında çılgınca yeme içmeyi gerektirecek kadar boş bir ibadet olamaz.



Orucu gerek maddi gerekse manevi infaklarla paylaşımlarla zenginleştirerek bizlere farz oluş amacına uygun olarak eda etmeliyiz.

Hepinizin Ramazanının hırslarından manevi kirlerinden dünyevi yüklerinden kurtulmasına vesile olmasını diler Oruçlarımızın ve infak ettiklerimizin de Rabbimizin katında kabul edilmesini Yüce Rabbimden niyaz ederim…