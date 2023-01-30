Ortodontik Problemlerin Nedenlerine Dikkat !

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Diş Hekimi Dr. Damla Zenar konu hakkında bilgiler verdi. Çapraşık dişler başta estetik görünüm olmak üzere başka birçok soruna da neden olabilmektedir.

Çapraşık dişlerin temizlenmesi daha zordur bu nedenle çürüklere ve diş eti hastalıklarına eğilim artar. Dişler düzgün kapanmadığı zaman, çene ekleminde ve çene hareketlerini sağlayan kaslarda sorunlar oluşabilir. Dişlerdeki şekil bozuklukları konuşma bozukluklarına ve bazı seslerin düzgün çıkartılamamasına sebep olur. Her yaşta yapılabilen ortodonti tedavisiyle fonksiyonel ve estetik sorunlar düzeltilir ve kişinin yaşam kalitesi artar.

Ortodontik problemlerin nedenleri;

*Genetik

*Ağızdan nefes alma

*Parmak emme

*Uzun süreli yalancı emzik kullanımı

*Erken süt dişi çekimleri ve yer tutucu uygulanmaması

*Yirmi yaş dişleri

Ortodontik tedaviye başlamadan önce diğer tüm tedavilerin (dolgu, çekim, diş eti tedavisi vs.) bitmiş olması gerekmektedir. Bu süreçte ortodontistiniz çürük risk analizinizi yapıp gerekli koruyucu tedaviler için sizi yönlendirecektir.

Ortodontik Tedavi Sırasında Sizi Neler Bekler?

Ortodontik tedavide en çok dikkat edilmesi gereken nokta ağız hijyeninin sağlanmasıdır. Braket ve tellerimiz dişlerimizin etrafında tutucu alanlar oluşturarak dişlerimizin daha kolay kirlenmesine sebep olur. Bu sebeple ağız ve diş bakımının da daha detaylı yapılması gerekir. Diş ve diş etlerinde herhangi bir sorun oluşumunun engellenmesi için braketlerin çevresinin tamamen temizlenmesi gereklidir. Bu amaçla ortodonti hastaları için özel olarak üretilmiş ortodontik diş fırçaları bulunmaktadır. Ortodontistiniz sizi diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve ağız bakımıyla ilgili detaylar hakkında bilgilendirilecektir.

Ortodontik Tedavi Sonrasında Neler Yapılır?

Orotodontik tedaviyle dişler düzeltildikten sonra aktif tedavi sona erdirilir. Braketler çıkarıldıktan sonra dişler temizlenir. Ortodontik tedavi ile elde edilen sonucun korunması en az tedavi kadar önemlidir Bu amaçla sabit ya da hareketli koruyucular yapılır.

Sabit koruyucular, özellikle ön dişlerin iç yüzeylerine, dişleri birbirine sabitleyecek şekilde yapılır. Bu koruyucular özel telden üretilmişlerdir, konuşma ve diş fırçalamayı etkilemezler ve dışarıdan görünmeyecek şekilde dişlerin iç yüzeylerine uygulanırlar. Hareketli koruyucular, ince ve şeffaf malzemelerden, dişlerin ölçüsü alınarak yapılır. Şeffaf olan bu koruyucular da dışarıdan bakılınca görünmezler ve istenildiğinde çıkarılabilirler. Bu iki tür koruyucudan hangisinin size uygun olduğuna ortodontistiniz karar verecektir.

Çocuğumu Kaç Yaşında Ortodontik Muayeneye Getirmeliyim?

Çocuğun ilk ortodontik muayenesinin 6–7 yaşlarında, alt ve üst ön dişler sürdükten sonra yapılmasında fayda vardır. Bu dönemde çenelerin gelişimi ve sürecek daimi dişler ile ilgili problemler fark edilebilir. Yapılacak erken bir teşhis ile ileride tedavi edilmesi daha zor olan iskeletsel bozukluklar kolayca tedavi edilebilir, diş çekimini gerektirecek durumlar önlenebilir. Ayrıca tedavi süresi de kısaltılıp tedavi maliyeti düşürülebilir.

Ortodontik Tedavi Ne Kadar Sürer?

Ortodontik tedavi süresi birçok faktöre bağlıdır. Ancak ortodontik tedavide süreyi etkileyen en önemli faktör, ortodontik sorunun şiddetidir. Ortalama tedavi süresi 12-18 ay olmakla birlikte, tedavi süresi sorunun şiddetine göre 6-30 ay arasında değişebilmektedir.

Tedavi süresince asitli içeceklerden ve sakız, tatlı, karamel gibi yiyeceklerden uzak durmak gerekmektedir. Tedavi boyunca elma, ayva, havuç gibi sert gıdalar ısırarak yenmemelidir. Bu tür gıdaları küçük parçalara ayırarak yemek uygundur. Ayrıca yine ısırarak tüketilen sandviç, tost, hamburger türü yiyecekleri de tedavi süresince tüketilmemesi tavsiye edilir.