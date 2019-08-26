  • Haberler
  • Yazarlar
    • Yazarlar

      Yanan ormanlarımız yok olan milli servet

      Murat Özbülbül -
      Ormanlar bir milletin sahip olduğu en önemli doğal kaynaklarındandır.
      Yazarlar

      Ortamı ısıtmayın!

      Erden Aktoğu -
      Son birkaç gündür futbol dünyamızı, ne henüz ikinci haftasını geride bıraktığımız Süper Lig, ne de 2 Eylül Pazartesi günü kapanacak olan transfer sezonu ilgilendiriyor.
      Yazarlar

      2. Karia, Karialılar ve Mylasa sempozyumu

      Yahya Aksoy -
      Bu yıl 12’incisi 23 / 24 Ağustos’ta Milas’ta, Milashan Otel’de yapılan Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu’nun ana teması Karia’nın kültleri olarak belirlendi.
      Yazarlar

      Şiddet, Ah Vah diyerek bitmez!

      Nuri Kayış -
      Emine Bulut cinayeti toplumda şok etkisi yarattı. Yurdun dört bir yanında eylemler yapılıyor, kadına yönelik şiddetin durdurulması için gerekli önlemlerin alınması isteniyor.
type here...
Ana Sayfa Yazarlar Ortamı ısıtmayın!
Yazarlar

Ortamı ısıtmayın!

Erden Aktoğu
Erden Aktoğu

-

69
0

Son birkaç gündür futbol dünyamızı, ne henüz ikinci haftasını geride bıraktığımız Süper Lig, ne de 2 Eylül Pazartesi günü kapanacak olan transfer sezonu ilgilendiriyor. Herkesin ağzında Galatasaray ve FETÖ söylemleri dolanıp duruyor.

Bir kere her şeyden önce bu konudaki düşüncemi belirtmekte yarar görüyorum. Her kulübün içinde bu melanet şebekesiyle, çeşitli zamanlarda ve farklı sürelerle ilintisi olmuş isimler yer almıştır. Bu isimler, kesinlikle bir kulüp ya da camiayı bu hainliğin bir parçası kılmaz. 15 Temmuz’un hemen ardından ortaya çıkan tabloya baktığımızda, bu vatan ve demokrasi hainlerine karışmış birçok ismin ülkemizin çeşitli kurum, kuruluş, kulüp, yerel yönetim ve devletin çeşitli işletmelerinin içinden olduğunu görmedik mi? En basiti, o alçak darbe kalkışması Türk Silahlı Kuvvetleri’nin belirli nokta ve düzeylerince kurgulandığını görmedik mi?

Eeee, bazı rütbelilerin bu işin planlayıcısı, şerefsiz Fetullah Gülen’in kukla ve piyonları olduğunu görmedik mi? İşte bu nedenle, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, her ne kadar direkt olarak ifade etmese de, dolaylı yoldan Galatasaray’ı Fetullahçı Terör Örgütü olan FETÖ ile özdeşleştirmesini cidden yakışıksız buldum. Ali Koç gibi belirli bir vizyon ve misyon sahibi bir iş ve spor adamının böyle bir yakıştırmayı, bazı donelere dayandırdığını vurgulasa bile ölçüp biçerek, sağlamasını yaparak tüm camiayı yaralayacak şekilde ifade etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum.

Tabi burada bir parantez açarak, bu söyleme neden olana Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in de, ‘Ezeli rakip, Ebedi dost’ Fenerbahçe’nin ‘Fener Ol’ kampanyasına dair yaptığı konuşmadaki üslup ve söyleminin de hiçbir şekilde masum bir açıklama olmadığının da altını çiziyorum.

- Reklam -

Yani, Galatasaray başkanının sırf camia ve taraftara şirin görünmek adına yaptığı anlamsız ve saçma sapan söylem ne kadar yanlışsa, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da Galatasaray ve Fatih Terim üzerinden yaptığı hamle de o kadar yanlıştır diyorum. Tıpkı, Terim’in de bazı medya kuruluşlarının muhabirleriyle muhatap olmayıp, sorularını yanıtlamayacağını söylemesi gibi (!) Özellikle son yıllarda, hayli yükselen toplumsal tansiyonun, küçücük kıvılcımlarla çıkan yangınlara dönüştüğüne defalarca tanık olduk. Böylesine önemli sivil toplum kuruluşları ve onların önderlerinin ağızlarından çıkan her kelimeyi defalarca tartıp, ölçüp biçip ondan sonra seslendirmeleri gerekir.

Ayrıca Ali Koç’un Fenerbahçe başkanlık koltuğuna oturmasıyla, iki kulübün arasında tavan yapan gerilimi düşüp, camialar arasında barışçıl bir hava estiğine tanık olduk. Şimdi, bu tür söylemlerle, sakinleşen ortamın yeniden ısınmasına ve yeni olaylar patlak vermesine fırsat verilmemeli.

Kalın sağlıcakla…

- Reklam -
Önceki İçerik2. Karia, Karialılar ve Mylasa sempozyumu
Sonraki İçerikYanan ormanlarımız yok olan milli servet
Erden Aktoğu
Erden Aktoğuhttps://sonsoz.com.tr
1984 yılında merhaba dediği spor basınında, Ortadoğu, Tercüman, Gözcü ve Günaydın gazetelerinde muhabirlikten spor müdürlüğüne geçti. 2013 yılından bu yana gazetemiz Sonsöz’e yazıyor.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

Teknoloji HaberleriEditör -

AYGÖZ ilk ‘hilal’i gördü…

Türkiye’nin, kameri ay başlarının yanı sıra imsak ve yatsı vakitlerinin tespiti konusunda İslam dünyasında yaşanan ihtilafı sonlandırmak amacıyla kurduğu sistem, ilk ‘hilal’ tespitini başarıyla yaptı.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve HaberleriEditör -

TransAnatolia’ya Türk ve İtalyan yarışçılar damga vurdu

Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu Rally Raid yarışlarından biri olan TransAnatolia'nın ilk gününde Türk ve İtalyan yarışçılar dikkat çekti.
Devamını Oku
Özel HaberEmre Yılmaz -

Unutulmak çağ dışılıktır

TÜKD Başkanı Hülya Yüksel kadın cinayetleri konusunda açıklama yaptı. Yüksel açıklamasında basın, iş dünyası, akademik camia ve başta devlet olmak üzere, kurum ve kuruluşlara kadın cinayetlerine dur denilmesini ivedilikle rica etti.
Devamını Oku
Öne ÇıkanMehmet Akgün -

İtfaiye Meydanı’nın Akıbeti ne olacak?

Acil kamulaştırılma alanı ilan edilerek Kredi Yurtlar Kurumu'na devredilen İtfaiye Meydanı'nın olduğu alana yurt yapılması planlanıyordu.
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

Bakan Akar: Müşterek devriyeler başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güvenli Bölge konusundaki çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Türk ve Amerikan askeri unsurları tarafından müşterek devriyeler başlayacak.
Devamını Oku
YazarlarMurat Özbülbül -

Yanan ormanlarımız yok olan milli servet

Ormanlar bir milletin sahip olduğu en önemli doğal kaynaklarındandır.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Özel HaberEmre Yılmaz -

Unutulmak çağ dışılıktır

TÜKD Başkanı Hülya Yüksel kadın cinayetleri konusunda açıklama yaptı. Yüksel açıklamasında basın, iş dünyası, akademik camia ve başta devlet olmak üzere, kurum ve kuruluşlara kadın cinayetlerine dur denilmesini ivedilikle rica etti.
Devamını Oku
Öne ÇıkanMehmet Akgün -

İtfaiye Meydanı’nın Akıbeti ne olacak?

Acil kamulaştırılma alanı ilan edilerek Kredi Yurtlar Kurumu'na devredilen İtfaiye Meydanı'nın olduğu alana yurt yapılması planlanıyordu.
Devamını Oku

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Yazarlar

Yanan ormanlarımız yok olan milli servet

Ormanlar bir milletin sahip olduğu en önemli doğal kaynaklarındandır.
Murat Özbülbül -
Devamını Oku
Yazarlar

2. Karia, Karialılar ve Mylasa sempozyumu

Bu yıl 12’incisi 23 / 24 Ağustos’ta Milas’ta, Milashan Otel’de yapılan Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu’nun ana teması Karia’nın kültleri olarak belirlendi.
Yahya Aksoy -
Devamını Oku
Yazarlar

Şiddet, Ah Vah diyerek bitmez!

Emine Bulut cinayeti toplumda şok etkisi yarattı. Yurdun dört bir yanında eylemler yapılıyor, kadına yönelik şiddetin durdurulması için gerekli önlemlerin alınması isteniyor.
Nuri Kayış -
Devamını Oku
Yazarlar

Herşey 1991 ‘’KÖRFEZ KRİZİ‘’ ile başladı

Irak’ın Kuveyt’e girmesiyle oluşan ABD, İngiltere ve Fransa koalisyonu Irak’ı Kuveyt’ten çıkarttı Irak’ı işgal etmedi ve dolayısı ile Saddam Hüseyin iktidarına ve katliamlarına devam etti.
Ahmet Özal -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR