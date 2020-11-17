‘Ortak çatı katı’ cinayetinde sanığın müebbet hapsi istendi

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de ortak kullanılan çatı katı yüzünden çıkan kavgada, kayınbiraderi Cem Hasan Aslan’ı (46) öldürdüğü, kavgayı ayırmaya çalışan kız kardeşi Ayşe Aslan’ı ise tahra ile yaralayıp darbettiği suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Sabri Uzuner (59) hakkında müebbet hapis cezası talep edildi. Cem Hasan Aslan’ın kızkardeşi Cemile Ertürkoğlu’nun da 2018 yılında ayrılmak istediği kocası Mustafa Ertürkoğlu tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Olay, Mayıs ayında Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Cem Hasan Aslan ile aynı binada oturan kayınbiraderi Sabri Uzuner arasında, ortak kullanılan çatı katı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uzuner’in, evinde bulunan av tüfeği ile eniştesi Cem Hasan Aslan’ı karın bölgesinden vurarak yaraladı, kavgayı ayırmaya çalışan kız kardeşi Ayşe Aslan’ı da tahra ile yaralayıp darbetti. Yaralılardan Cem Hasan Aslan, kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Sabri Uzuner tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan iddianame hazırlanan tutuklu sanık Sabri Uzuner, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mersin Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Cem Hasan Aslan’ın eşi Ayşe Aslan ve taraf avukatları hazır bulundu. Sabri Uzuner ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada söz alan Ayşe Aslan, olayın ortak alan olan çatı katının kullanımdan dolayı yaşanan tartışmadan kaynaklandığı söyledi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşinin eşini tüfekle vurarak öldürdüğünü dile getiren Ayşe Aslan, kardeşinin en ağır cezayı almasını istedi.

Duruşmada söz verilen sanık Uzuner ise hakkındaki iddiaları reddetti. Uzuner, Cem Hasan Aslan’a öldürme kastı olmadan ateş ettiğini sürdü.

Mahkeme savcısının mütalaasında, oturdukları binanın çatı katının kullanımı konusunda tartışan tarafların birbirlerine kesici aletlerle saldırmaya çalıştığı aktarıldı. Mütalaada, sanığın, kavgayı ayırmaya çalışan ablası Ayşe Uzuner’i kesici aletle yaraladığı gerekçesiyle 6 aydan 18 aya kadar, hedef gözeterek tek el ateş ettiği eniştesi Cem Hasan Aslan’ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle de müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Sanık Sabri Uzuner’in tutuklu yargılanmasına karar verildi.

KIZ KARDEŞİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Öte yandan, Cem Hasan Aslan’ın bankacı kız kardeşi Cemile Ertürkoğlu’nun 2018 yılında ayrılmak istediği kocası Mustafa Ertürkoğlu tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

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