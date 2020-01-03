İran ordusunun en önemli komutanıydı.Bir çok askeri başarıya imza atmıştı.Şiiler arasında adeta efsaneleşmişti.

İran’ın ikinci adamı kabul ediliyor, gelecekte cumhurbaşkanı olabileceği belirtiliyordu.

Böyle birinin, yani Kasım Süleymani’nin, Bağdat’ta ABD’nin düzenlediği bir suikast sonucu öldürülmesi hiç kuşkusuz zaten son derece karışık olan Ortadoğu’yu biraz daha karıştıracak, yeni çatışmalara zemin hazırlayacaktır.

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Ortadoğu’yu yakından izleyen uzmanlar, İran’ın bu suikast karşısında tepkisiz kalmasının mümkün olmadığını, ilk etapta kendisi devreye girmese de desteklediği kimi silahlı grupların ABD’nin Ortadoğu’daki güçlerine karşı kanlı eylemlere girişebileceğini ifade ediyorlar.

Bu durumda, zaten karışık olan Ortadoğu’nun biraz daha karışacağını, yeni çatışmaların yaşanacağını söylemek mümkün.

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Öyle sanıyorum ki, Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesi, İsrail’i, Suudi Arabistan’ı, Birleşik Arap Emirlikleri’ni bir yandan kaygılandırırken bir yandan da memnun etmiştir. Kaygılandırmıştır çünkü, her an İran’ın hedefi olabilirler. Memnun olmuşlardır çünkü, böylece baş koruyucuları ABD, Ortadoğu’da varlığını bundan sonra daha güçlü hissettirecek, İran’a askeri ve ekonomik baskıyı artıracaktır.

Rusya, Suriye ve Irak’ın ise yaşananlardan olumsuz etkileneceği anlaşılıyor. Kuşkusuz onlar da yeni hamleler yapacaklar.

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Böyle karışık bir tablo karşısında bizim tüm dikkatimizi Ortadoğu’daki gelişmeler üzerinde yoğunlaştırmamız gerekiyor.

Libya’daki iç savaşta taraf olmamız bu açıdan bakıldığında da aleyhimize olacaktır.