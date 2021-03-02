‘Orta riskli’ Eskişehir’de kafe ve restoranlar açıldı

Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ ESKİŞEHİR (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı’nın açıkladığı tabloda ‘orta risk’ grubunu temsil eden sarı renkle yer alan Eskişehir’de, kontrollü normalleşme süreci kapsamında kafe ve restoranlar açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini duyurması üzerine sarı renkteki ‘orta riskli’ Eskişehir’de, kafe ve restoranlar hazırlıklarını tamamlayarak, müşterilerine kapılarını açtı.

Lokanta işletmecisi Harun Kök, “Uzun bir aradan sonra bugün tekrar hizmete başladık. Bütün eksiklerimizi giderdik. Tabi ki hijyenik bir şekilde hizmetlerimize devam ediyoruz. İnşallah sağlıklı günlerde, sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ederiz. Yüzde 50 kapasite ile çalışıyoruz. Dükkanımızın kapasitesi ise 70 kişi” dedi.

‘LOKANTADA YEMEYİ ÖZLEMİŞTİK’

Lokantada yemek yiyen İsmail Okuyan, “Bugün ilk gelişimiz. Özlemiştik. Yemeğimizi paketle alıp, sağda solda yemek çok zordu. Hem havalar soğuk hem de etrafınızda birçok insan varken yemek çok zor oluyordu. Şimdilik mutluyuz” diye konuştu.

‘BU HABERİ HEYECANLA BEKLİYORDUK’

Uzun zamandır iş yerlerinin açılması haberini beklediklerini söyleyen kafe işletmecisi Cihan Evliyagil, “Çok şükür dün beklediğimiz haberi aldık. Bu haberi heyecanla bekliyorduk. Bugün bir başlangıç yaptık. Tüm hijyen kurallarına, temizliğe, HES koduna dikkat ederek müşteri almaya başladık. Umarım bu bereket getirir. Toplum ve esnaf için hayırlı, uğurlu olur. Tekrarlamaması umudu ile güzel işler olsun istiyoruz. Müşteriler çok özledi, bizler çok özledik. Sosyal bir ortam burası. Türk halkı zaten sosyalliği çok seviyor. O yüzden herkes mutlu olacak diye düşünüyorum. Umarım bu hastalığı olumsuz etkilemez” şeklinde konuştu.

İş yerindeki son hazırlıklarını yapan kafe işletmecisi Özcan Kor ise “Çok zor bir dönemden geçtik. Hazırlıklarımıza başladık ama biraz geç kaldık. Daha temiz olması açısından, daha hijyenik olması açısından biraz daha fazla uğraşıyoruz. Umarım yarına yetiştirip, açılırız. Çalışma süresi kısıtlı da olsa boş olmaktan daha iyidir. Yavaş yavaş, ufak ufak borçlarımızı ödeyeceğiz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI