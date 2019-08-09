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Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi akvaryumlar

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17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum özellikle Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi oldu.

2019 yılının ilk 7 ayında 1 milyona yakın turist akvaryumu ziyaret etti.

İstanbul’a gelen turist sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle tarihi eserleriyle öne çıkan şehir, yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul’u ziyaret eden yabancı turist sayısı 2019 yılının ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı ve ziyaretçi sayısı ilk kez 5 milyonu aşarak 5 milyon 415 bin 906’ya ulaştı. Ve geçen yılın aynı dönemine göre artış görüldü.

Müze, cami ve tarihi eserlerin yanı sıra şehir akvaryumlarına da ilgi gösteren turistler, bu yılın ilk 7 ayında İstanbul Akvaryum’u ziyaret etti.

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Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Akvaryum Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, şehir akvaryumlarının turizme ciddi ölçüde katkısının olduğunu ifade ederek, “Özellikle yaz sezonunda turistleri çeken bir cazibe merkezine dönüşmüş durumdayız. Bu tesislerin bu açıdan önleri çok açık. Özellikle bayram gibi yoğun dönemlerde ciddi bir ziyaretçi trafiğine sahip oluyoruz. Bu bayram da yine çok ciddi bir ziyaretçi trafiği oluşacak. Öngörülerimiz bu yönde” dedi.

HALKALI-GEBZE BANLİYÖ HATTI SAYIYI ETKİLEDİ

En fazla Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan ziyaretçi aldıklarını belirten Dilek Çapanoğlu, “Şu anki veriler daha çok Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan gelen turistin yoğun olduğunu gösteriyor. Bunların yanı sıra ikinci ve üçüncü sırada Türki Cumhuriyetler ile Balkan ülkeleri geliyor. Orta Doğulu turistimiz bize gelmek için özel plan yapıyor. Yani İstanbul’a geldiklerinde nereye gideceklerini biliyorlar. İstanbul’un simgesi olan tesislerin neresi olduğunu, nasıl gezeceklerini planlarına koyarak geliyorlar. Bu da bizim sayılarımıza ciddi ölçüde yansıyor. Ayrıca hem yerli hem yabancı turist için Marmaray’ın devamı olan banliyö hattı da bize katkı sağlıyor. İsmi Florya Akvaryum durağı. İstanbul’un neresinden binerseniz binin Florya Akvaryum’a çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bunun da ciddi bir katkısı söz konusu” şeklinde açıklamada bulundu.

7 AYDA 1 MİLYON ZİYARETÇİ

“Temmuz ayı sonu itibariyle neredeyse bir milyona yakın ziyaretçiye dayanmış durumdayız” diyen Çapanoğlu, “Geçen seneki ziyaretçi sayımıza baktığımız zaman artış yaşandığını görüyoruz. İstanbul’a gelen yabancı turist sayısındaki artış bize hissedilir şekilde yansıyor. Bizde de geçen seneye göre yaklaşık yüzde 15 civarında turist artışı var. Sene sonu için 1 buçuk milyona yakın bir ziyaretçi sayısını hedeflemiştik. Bu rakamı yakalacayağız gibi gözüküyor. Cirosal olarak baktığımızda da geçen seneye göre yüzde 20 artış görüyoruz” dedi.

17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum’a gelen yabancı misafirler ise akvaryumu internet üzerinden bulduklarını, içeride bulunan canlıları çok beğendiklerini ifade etti.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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